Buongiorno Italia: De Laurentis se nije šalio – Napoli želi Ligu šampiona

Naravno, to ne znači da će Napoli biti u krugu favorita da se popne na vrh Evrope, ni Inter nije u tom uskom krugu od pet-šest timova pretendenata, ali uz malo sreće sa žrebom, Napoli bi mogao da ponovi, ako ništa drugo, svoj najveći domet u LŠ, četvrtfinala sa Lučanom Spaletijem.

De Laurentis je već ušao u istoriju sa dva osvojena skudeta, izjednačio je učinak sa Ferlainom i sada želi da napravi korak napred koji bi ga učvrstio u centralnom delu Napolijevog Panteona. Ferlainov Napoli je osvojio Kup UEFA koji je u to doba bio daleko jači od današnje Lige Evrope, a nekada čak i od tadašnjeg Kupa šampiona. Primera radi, Maradona i drugovi su izbacili Bordo, Juventus i Bajern pre trijumfa u finalu protiv Štutgarta.

Dodatni motiv za De Laurentisa je prošlosezonski debakl: Napoli nije prošao ni prvu fazu, završio je na 30. mestu i pored toga što je imao tim koji je, barem na papiru, trebalo da se prošeta, ako ništa drugo, a ono do plej-ofa.

Napoli je sačuvao kompletan vezni red, uključujući i Angisu za koga je zainteresovana Atalanta Mauricija Sarija. Velika dodatna vrednost bi trebalo da bude Kevin De Brujne koji je ostao „dužan“ navijačima Napolija, delimično zbog povreda, a u određenoj meri i zbog nerazumevanja sa Konteom, oko taktike, uloge u timu i načina igre.

Dovođenjem Badijašila i Favazulija za defanzivni red – Francuz je zamena za povređenog Bonđorna, a Favazuli je alternativa za kapitena Di Lorenca – Napoli je kompletirao i poslednju liniju. Imajući u vidu da se povatak Bonđorna očekuje u decembru ili u januaru, u drugom delu sezone konkurencija će biti prilično jaka za mesto u startnoj formaciji.

Ostao je dakle napadački red da se kompletira s obzirom na to da Lorenco Luka ne daje dovoljno jake garancije da bude alternativa Rasmusu Hojlundu.

Indikativno je da sva trojica kandidata za napad Napolija, Gabrijel Žezus, Džošua Zirkze i Nikolas Džekson, mogu da igraju na više mesta u napadu. Brazilac i Senegalac mogu da budu upotrebljeni kao krilni napadači i posledično su kompatibilni sa Hojlundom čak i od prvog minuta, a ne samo da budu alternativa. Zirkze ima karakteristike drugog špica, ali može da igra i iza leđa prvog napadača u hibridnoj ulozi ofanzivnog pleja.

Najbliži transferu u Kastel Volturno je Gabrijel Žesus, ali ne treba isključiti Zirkzea jer bi on bio idealni prvi izbor Alegrija, dok je Džekson već nekoliko godina na nišanu sportskog direktora Đovanija Mane.

U svakom slučaju, Liga šampiona ili ne, sa još jednim zvučnim napadačkim pojačanjem, Napoli ostaje glavni konkurent Interu za skudeto.

JUVENTUS: 12 DANA ZA PREOKRET

U Torinu Juventusov prelazni rok se tumači dvojako: neko ga vidi kao polupraznu, a neko kao polupunu čašu. Guljelmo Vikario i Kolo Muani nisu idealna rešenja za čuvara mreže i prvog špica. Nisu bili prvi izbori Lučana Spaletija, ali je na kraju morao da ih prihvati. Doduše, nije još uvek rečeno da u poslednjih desetak dana prelaznog roka Juve ne dovede klasičnog centarfora.

Spaleti (Reuters)

Raširena je ocena da Juventusu nedostaje po jedan igrač u svakom delu tima, odbrani, veznom redu i napadu, i pored toga što Bjankoneri imaju desetoricu igrača viška čije plate, u bruto iznosu, koštaju preko 45 miliona evra. Reč je o Davidu, Kopmejnersu, Arturu, Gatiju, Niku Gonzalesu, Miliku, Miretiju, Kabalu, Ruganiju i Miretiju.

Jedini igrač sa transfer liste koji je uspeo da ubedi Spaletija da može da bude koristan u sledećoj sezoni je Daglas Luiz, ali ne u potpunosti, budući da je trener Juvea želeo Lobotku iz Napolija, a sportski direktor Riki Masara i dalje traži igrača koji bi mogao da bude u Spaletijevom Juveu ono što je Pizaro bio u Udinezeu i Romi, Brozović u Interu, Lobotka u Napoliju. Frank Kesi i Jusuf Fofana nisu režiseri igre, ali su igrači koji daju „mišiće i pluća“ u veznoj liniji neophodni za držanje ofanzivne četvoročlane baterije u formaciji 4-2-3-1.

Juventus bi nakon Kalulua mogao da uzme još jedan element Milanove odbrane koja je osvojila poslednji skudeto, Fikaja Tomorija. Engleski defanzivac je stavljen na transfer listu i Juventus bi mogao da iskoristi priliku u finišu prelaznog roka da ga uzme na pozajmicu s pravom otkupa.

Zirkze je i dalje u vrhu liste želja Juventusa, ali je njegov angažman vezan za Davidov odlazak, dok bi Serlot mogao da dođe u slučaju da Atletiko Madrid odluči da ponovo uzme Nika Gonzalesa.

U Torinu lebdi i zabrinutost da bi Džon Elkan mogao da poklekne pred Arsenalovom faraonskom ponudom za Kenana Jildiza. Mladi Turčin nije prvi izbor Tobdžija, ali bi mogao da postane u slučaju da Hulijan Alvarez ostane samo letnja želja za engleskog prvaka.

Juventus ima velike probleme sa prodajom fudbalera i niko nije zaboravio izjavu Elkana da će Juve morati da finansira pojačanja prodajom igrača. Bjankoneri su dosada potrošili malo više od sto miliona evra za dovođenje Kolo Muanija, Alajbegovića, Lukumija, Ekatora i Vikarija.

Računica je prilično jasna, generalni direktor Karnevali do prvog septembra mora da pronađe način da inkasira sumu koja bi se približila novcu izdvojenom za kupovinu pomenutih igrača. Budući da nema ozbiljnih ponuda na vidiku za Davida, Kopmejnersa, Nika Gonzalesa, ne može da se isključi da na kraju balade Jildiz bude žrtvovan.

MILAN: MENDEŠ REALIZUJE PLANOVE TAREA I ALEGRIJA

Lako je zamisliti ironični osmeh na licu Iglija Tarea i Maksa Alegrija kada čitaju ili slušaju o potezima Milana u prelaznom roku. Džeri Kardinale je obojici dao otkaz na kraju prošlog prvenstva, ali je praktično, uz pomoć Žorža Mendeša, realizovao sve ono što su Tare i Alegri pripremili ili signalizirali tokom proleća kada se preliminarno pričalo o letnjem prelaznom roku.

Mario Hila je priznao u intervjuu za Gazetu pre par dana da je veliki deo posla završio Igli Tare i da je zato njegov transfer u Milan realizovan tako brzo. I dolazak Gonsala Ramoša je pripremio bivši tehnički direktor Milana, a Džeri Kardinale i Mendeš su ga samo perfekcionisali sa predsednikom PSŽ-a El Kalaifijem. I Dijego Moreira je bio u vrhu liste igrača za kupovinu koju je Tare ostavio svojim naslednicima.

Milan (Reuters)

Maks Alegri je takođe imao razlog za gorku satisfakciju. Svi igrači koje je on predložio Kardinaleu da budu stavljeni na kraju sezone na transfer listu, našli su se dva meseca kasnije: od Fofane i Tomorija do Nkunka, Himeneza i Leaa.

U Milanelu se nadaju da će uspeti da prodaju, pre svega, Leaa jer je njegova plata veliko opterećenje za kase kluba, dok bi drugi mogli da idu sa formulama koje se kaleme na različite tipove pozajmica.

Prelazni rok Milana se ocenjuje vrlo pozitivno. Kardinale je potrošio 15 miliona evra za trojicu igrača, ali su sva trojica, Moreira, Ramoš i Hila, starteri u Amorimovom timu, što se ne može reći za pojačanja drugih velikih klubova. Roma je, primera radi, kupila petoricu igrača, ali je među njima samo Molina, zasad, siguran starter. U sličnoj poziciji je i Juventus.

Amorimu su potrebna još dva pojačanja, jedno u odbrani i još jedan centralni napadač, to jest rezerva za Gonsala Ramoša. Za defanzivnu liniju je glavni kandidat Gonsalo Insio iz Sportinga koga je Amorim lansirao na veliku fudbalsku scenu, dok je nepoznanica ko bi mogao da bude alternativa u špicu napada.