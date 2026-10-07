Buongiorno Italia: Inter pomilovan, paklena 23 dana za Romu

Raspored na tabeli nakon pet kola je i dalje zgusnut, između predvodnika Intera, Rome i Lacija (svi 13 bodova) i glavnih takmaca razlika je praktično u jednom meču budući da je Milan na 11 bodova, a Komo i Juve na 10. Jedino su Napoli i Atalanta akumulirali ozbiljniji zaostatak sa sedam odnosno šest bodova.

Činjenica da će prvenstveni mečevi biti prošarani utakmicama Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencija donosi specifičnu težinu u trci za skudeto i prva četiri mesta. Kalendar prilično favorizuje Inter do kraja oktobra. Naime, pre derbija sa Milanom i okršaja sa Komom, Nerazuri će igrati na San Siru sa Parmom i Fjorentinom, a gostovaće Bolonji i Veneciji. Paralelno, nakon teškog ispita na Santjago Bernabeu, Inter ima lagan raspored u Ligi šampiona: Briž i Šahtar na Meaci i Fejnord u Roterdamu.

Romu čekaju paklena 23 dana budući da će izaći na megdan Komu i Napoliju u Seriji A, a Real Madridu i Mančester Junajtedu u Ligi šampiona. Između će ekipa Đan Pjera Gasperinija imati lakše zadatke protiv Đenove, Kaljarija i Udinezea u Seriji A i Slovana u LŠ, dok će poslednji meč pre pauze odigrati na Olimpiku protiv Sasuola koji je već uzeo skalp Juventusu.

Komo ima problematičan početak i završetak predstojećeg ciklusa jer u nedelju igra sa Romom, a 8. novembra će ukrstiti koplja sa Interom. Između će imati samo težak meč protiv Mančester Junajteda u LŠ. Ipak, poraz od Frozinonea je veliko upozorenje za Seska Fabregasa i njegove izabranike, odnosno topla preporuka da na terenu ne vredi mnogo 584.000.000 – koliko je procenjena vrednost tima Koma (samo Roma, Juve i Inter imaju skuplji tim u Seriji A) – ako se ne igra sa maksimalnom koncentracijom i posvećenošću. Na papiru Komo može da pobedi Fajenord i Lans u Ligi šampiona, kao i Fjorentinu, Sasuolo, Torino i Veneciju u Seriji A, ali samo ako bude igrao kao protiv Napolija i Lajpciga.

Detalj sa utakmice Roma - Inter (©AFP)

Rafa Benitez je u intervjuu za Gazzetta dello Sport izjavio da je direktan sudar Koma i Rome važan jer će nam dati odgovor na pitanje ko je glavni konkurent Interu za skudeto. Sa španskim stručnjakom se ne slažu svi u potpunosti; deo italijanskih bivših fudbalera koji su se transformisali u analitičare i komentatore meč na Sinigalji više vide kao test za Komo – da li može da se uključi u trku za šampionsku titulu – nego za Romu koja, čak i ako izgubi, ostaje jedan od takmaca za skudeto.

Valja napomenuti da na startu sezone nije samo Komo imao problem sa pristupom utakmicama. Štaviše, ta vrsta problema je bila vidljivija za Inter budući da su Larijani pogrešili pristup samo protiv Frozinonea, dok su Nerazuri ponovili identičan scenario protiv Napolija, Udinezea i Rome. Tek kad su primili dva gola počeli su da igraju ozbiljno. Nije čudo da se vratila u modu definicija „ludi Inter“ (pazza Inter), kao u nezvaničnoj himni Nerazura.

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I dok oko Intera, Rome i Koma nema mnogo nepoznanica i nedoumica, postoji velika znatiželja oko Lacija, Milana, Juventusa, Napolija i Atalante. Od pomenutih timova, na opšte iznenađenje, samo je Lacio startovao daleko iznad očekivanja. Niko nije mogao da pretpostavi, čak i sa naklonjenim rasporedom utakmica, da će se Lacio naći na vrhu tabele tokom prve sezonske pauze zbog reprezentativnih obaveza, i sa izglednim šansama da bude iznad Rome na tabeli nakon šestog kola.

Ipak, za Gatuza i njegove momke ostaje problem praznih tribina, pogotovo protiv malih klubova kao što je Monca. I pored velikog popusta za mečeve sa Moncom i Parmom, prodato je samo 300 ulaznica. Lacio je u povlašćenom položaju jer, osim što ne igra kup takmičenja, imaće priliku da izađe na megdan Juventusu koji će samo tri dana ranije igrati meč Lige Evrope sa Seltom u Vigu, a Napoli će takođe biti na krajnjem zapadu Starog kontinenta s obzirom na to da će nastupiti protiv Porta na Dragau. Eto zašto nije bogohulno reći da neće biti iznenađenje ako Lacio bude u vrhu tabele i tokom sledeće pauze.

U Milanu svi očekuju da Gonsalo Ramos proradi, odnosno da je tronedeljna pauza bila korisna i za Rubena Amorima da sklopi jasnu sliku o parku igrača koji ima na raspolaganju, to jest šta i koliko može da očekuje od svojih fudbalera. Rosoneri imaju srednje težak raspored u sledećih mesec dana budući da će odmeravati snage sa uvek neugodnim Sasuolom (Domeniko Berardi ima pik na Rosonere već 13 godina), zatim sledi meč sa ranjenom i zato još opasnijom Atalantom, a pre derbija sa Interom na programu su susreti sa Udinezeom i Bolonjom. Između su utakmice Lige Evrope sa Salcburgom, Bornmutom i Ferencvarošem.

Juventus i Napoli imaju ubedljivo najveći broj povređenih fudbalera i veliki problem sa efikasnošću napadača. Lučano Spaleti i Maks Alegri već imaju više od deset ubeleženih povreda, među kojima su ključni igrači za oba tima.

Juve ne može da računa na Kenana Jildiza do polovine novembra, Manuel Lokateli će se vratiti tek u februaru ili martu, Kefren Tiram će biti na raspolaganju tek 2027. godine. Žeremi Boga će se vratiti u pogon u novembru. Njima treba dodati i povrede Randala Kolo Muanija, Vestona Mekenija, Andree Kambijaza, Federika Gatija itd.