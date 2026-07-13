Dao 21 gol, a može da ide zbog 8.000.000 evra: Barsa čeka ponude za Ferana Toresa

Međutim, Blaugrana još nije sasvim rešila finansijsku situaciju u klubu, a Toresu ugovor ističe sledećeg leta. I nije problem samo to, problem je što bi klub, ako bi mu produžio boravak u Kataloniji, morao da doplati Mančester Sitiju.

Tores je, naime, u Barselonu stigao januara 2022. godine za obeštećenje od 55.000.000 evra i bonuse u visini od 10.000.000. Sve ih je već aktivirao. Ali tada su Građani u ugovor ubacili klauzulu od 8.000.000 evra koliko će Barsa morati da joj plati ako produži ugovor sa španskim reprezentativcem.

U normalnim okolnostima nijedan tako veliki klub ne bi ni razmišljao o “sići“ od 8.000.000, ali niko na Kamp Nou nije baš uveren da je Tores toliko dobar. Jeste dao 21 gol, ali je imao i period od januara do aprila kada na 14 utakmica nije zatresao protivničku mrežu. Prosto, Barsa kao klub koji uvek ima najviše ambicija cilja i najbolje igrače, a kolikom vas bi Ferana Toresa svrstalo u sam vrh liste najboljih napadača današnjice?

Nije naravno nemoguće da Tores ostane, iz dva razloga bar. Prvo, Barsa će ga prodati samo ako dobije adekvatnu ponudu, a iako su se do sada pominjali Pari Sen Žermen i Atletiko (već demantovano) ponudu nisu dobili. Drugo, klub još nije doveo zamenu za Levandovskog (otišao u Čikago Fajer), mada se očekuje da će ozbiljno napasti Hulijana Alvareza kada Mundijal prođe. Pitanje je samo šta će reči Atletiko, koji je bio jako besan zbog Barsine želje da mu ukrade Argentinca.

Jesu već stigli Entoni Gordon (80.000.000 evra) i Karim Adejemi (22.000.000 plus bonusi), ali iako ovaj drugi može da igra i u špicu obojica su primarno krila.