PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Vatreni se voze na španskom ringišpilu
Vreme čitanja: 1min | uto. 29.09.26. | 11:16
Pročitajte nekoliko predloga za 29. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Aktuelni prvak Evrope i sveta osvojio je i Ligu nacija 2023. (savladavši baš Hrvatsku), dok je 2021. i 2025. igrao u finalu. Gosti imaju kvalitet, slavili su u Pragu, no, teško će uspeti da izbegnu poraz u Sevilji. Njihovi susreti mahom su efikasni, pa keca (koji uz Mozzart RELAX dolazi čim domaći povedu sa dva gola prednosti) iskombinujte sa 3+.
Mozzart kombinazzije
Iako su se mnogi mrštili kada je postavljen za selektora, Nemac Tomas Tuhel doveo je Englesku do najboljeg plasmana na SP od 1966, kada je podigla trofej. Zato se od njega i njegovih momaka puno očekuje, uključujući i dvojku ovde, posebno posle poraza u sjajnom meču sa Španijom. Praški susret je još jedan iz Mozzart RELAX ponude.
Konačan ishod
Pred Finskom je teži zadatak nego na startu (San Marino, kojeg su savladali sa 7:0), ali ne i nerešiv jer od Belorusije nikad nije izgubila, s tim da su najčešći bili remiji. Gosti su do Albanije bili u seriji dobrih rezultata, stoga skepticima umesto keca predlažemo 1X&0-3.
Konačan ishod
Zelenortska Ostrva su pobrala mnogo simpatija na debitantskom nastupu na Svetskom prvenstvu. Domaći su remizirali sa Španijom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom, dok ih je Argentina eliminisala u produžecima. Ligu nacija su otvorili porazom od Malija, ali sada su favoriti. Ako ste hrabri, odigrajte 1-1 jer bi uz Mozzart RELAX moglo da prođe već na poluvremenu.
Konačan ishod
Makedonski fudbal ide napred, ali od 5:0 nad Lihtenštajnom pre godinu dana naši susedi ne mogu da se pohvale rezultatima, naprotiv, doživeli su neke teške poraze (uključujući i onaj od Švajcarske u subotu). Slovenci sa njima imaju negativan bilans, ali sada su favoriti, uz 0-3.
Mozzart kombinazzije
Moldavski fudbal standardno tavori. Za razliku od domaćina, Farani neretko „sapletu“ zvučnija imena od sebe, a to su nedavno bile Češka i Crna Gora. Zato dvojka u Kišinjevu ne bi bila nikakvo iznenađenje, a izuzetno je isplativa. Opcija za golove je 2-3, ali je kvota manja.
Konačan ishod
Za početak, od ove utakmice očekujemo golove u oba poluvremena i na obe strane, bar je tako bilo u većini dosadašnjih odmeravanja Luksemburga i Islanda. Severnjaci su jači i kao takvi bliži bodovima, pa mi biramo ishod, ali vi razmotrite i kombinaciju dvojke i pomenutog GG.
Konačan ishod
Bugarski selektor Aleksandar Dimitrov vrši smenu generacija i to zasad daje promenljive rezultate (što se videlo u porazu od Luksemburga u subotu). Međutim, njegov kolega Jirgen Hen ima problema sa povredama, a Estonija i inače ne uliva baš previše poverenja. Preskočite ih.
Konačan ishod