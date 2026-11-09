Ako ne pobede, biće discipline u Olimpiji

Dakle, ništa strašno, ali granice moraju da postoje. Jer čak i tim koji gubi ne sme da izgleda neozbiljno. Posle meča. Ramondino je otkrio i razlog zašto je Rajt krenuo sa klupe.

"Zakasnio je na sastanak pred utakmicu, tako da sam odlučio da ga izostavim iz startne petorke".

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Rajt je na kraju odigrao 14 minuta i doprineo pobedi nad Trentom od 88:86 sa 11 poena (4/10 iz igre, 3/3 slobodna bacanja) i pet skokova.

Generalno, u italijanskoj ligi Rajt prosečno beleži 11,6 poena i 4,3 skokova, dok su u Evroligi te brojke bolje - 12,1 poen i 5,5 skokova.

Naredni meč Olimpija će odigrati kod kuće protiv Žalgirisa koji je trenutno u seriji od četiri pobede i u ovom momentu je uz Barselonu "najvreliji" tim u Evroligi.

EVROLIGA - 11. KOLO

Sreda

20.45: (4.10) Pariz (17.0) Fenerbahče (1.30)

20.45: (1.33) Partizan Mozzart Bet (16.0) Baskonija (3.90)

Četvrtak

20.05: (3.00) Makabi Tel Aviv (16.0) Hapoel Tel Aviv (1.50)

20.15: (1.45) Olimpijakos (16.0) Dubai (3.20)

20.30: (2.40) Olimpija Milano (15.0) Žalgiris (1.70)

20.30: (1.25) Valensija (17.0) Bajern Minhen (4.70)

21.00: (1.40) Real Madrid (16.0) Crvena zvezda (3.40)

Petak

18.30: (1.60) Efes (16.0) Virtus Bolonja (2.65)

20.15: (1.20) Panatinaikos (19.0) Barselona (5.50)

20.30: (1.80) Asvel (15.0) Bešiktaš (2.25)

***Kvote su podložne promenama