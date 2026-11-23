Pavlović se žalio na nesvesticu, pa odbio Amorimov zahtev da napusti teren
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 13:31
Fudbaler Milana je imao problem tokom meča sa Frozinoneom (5:1)
Zabrinjavajuće vesti iz Italije. Kako javljaju Skaj Sport i Dazn, u nedelju se jedan od kapitena reprezentacije Srbije Strahinja Pavlović požalio na zdravstveni problem tokom utakmice njegovog Milana i Frozinonea (5:1). Defanzivac Rosonera je rekao stručnom štabu da mu se vrti u glavi, ali kada mu je trener Ruben Amorim rekao da izađe, odbio je da to uradi pošto je Milan već ispucao sve izmene.
Pavlović je zbog povrede propustio minulo okupljanje reprezentacije, a još uvek nije bio spreman za svih 90 minuta. Amorim ga je uveo u igru u 71. minutu umesto Sanhuna Dijavare, ali ubrzo se 25-godišnjak javio problem sa nesvesticom.
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S obzirom na to da je utakmica već bila rešena, ne bi bio problem za Rosonere da završe meč sa igračem manje, ali Pavlović je navodno odbio da izađe. Izdržao je do kraja, ali odmah po završetku utakmice nije otišao u svlačionicu, već je seo na klupu za rezerve.
20.45: (3,60) Monca (3,70) Fjorentina (1,90) MOZZART RELAX
U ovom trenutku nije poznato šta je tačan uzrok toga i da li će Pavlović biti spreman da igra za Milan protiv Olimpijakosa (četvrtak, 18.45) u Ligi Evrope.
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SERIJA 1 – 12. KOLO
Subota
Komo - Kaljari 2:0 (1:0)
/Ramon 24, Da Kunja 56/
Lacio - Leče 3:0 (1:0)
/Noslin 25, 68, Fratezi 90/
Parma - Roma 1:5 (0:1)
/Elfege 54 - Malen 39, 68, 77, 90, Mora 71/
Napoli - Torino 1:0 (0:0)
/Mektomini 73/
Nedelja
Juventus - Venecija 4:0 (0:0)
/Voltemade 53, Kopmejners 59, Kabal 65, Kolo Muani 71pen/
Bolonja - Udineze 1:1 (1:0)
/Zortea 43 - Zaniolo 67/
Sasuolo - Đenova 0:2 (0:2)
/Osmajić 26, 38/
Milan - Frozinone 5:1 (2:1)
/Kalvani 4 ag, Ramoš 19, Jašari 48, Sise 60, Pulišić 68 – Masini 25/
Atalanta - Inter 4:4 (1:2)
/Elmas 35, De Ketelare 72, 80, Kesi 90+1pen - F. Espozito 16, 32, 52, Sučić 75pen/
Ponedeljak
20.45: (3,60) Monca (3,70) Fjorentina (1,90) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama