Zabrinjavajuće vesti iz Italije. Kako javljaju Skaj Sport i Dazn, u nedelju se jedan od kapitena reprezentacije Srbije Strahinja Pavlović požalio na zdravstveni problem tokom utakmice njegovog Milana i Frozinonea (5:1). Defanzivac Rosonera je rekao stručnom štabu da mu se vrti u glavi, ali kada mu je trener Ruben Amorim rekao da izađe, odbio je da to uradi pošto je Milan već ispucao sve izmene.

Pavlović je zbog povrede propustio minulo okupljanje reprezentacije, a još uvek nije bio spreman za svih 90 minuta. Amorim ga je uveo u igru u 71. minutu umesto Sanhuna Dijavare, ali ubrzo se 25-godišnjak javio problem sa nesvesticom.