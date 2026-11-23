Iako je izjava posle Cibone oko nacionalnih timova i igrača podigla puno prašine, španski stručnjak nije želeo da daje dodatno pojašnjenje na šta je mislio. "Konferencija za mediji je o utakmici protiv Virtusa, ništa drugo. Fokusirani smo samo na utakmicu sa Virtusom i jedino mogu da kažem da Vojin Medarević nije ovde, on je sa reprezentacijom. Dogovorili smo se pre dve nedelje da bude ovako i to je jedino što mogu da kažem" , bile su uvodne reči Ibona Navara .

Posle ovoga usledila je priča o nadolazećem meču sa timom iz Bolonje.

"Dakle, moramo da se borimo protiv Virtusa i protiv očekivanja. Postoje stvari za borbu kada moraš da igrač šest utakmica u 11 dana. Ovo je ona vrsta utakmice koje su prošle sezone bile najteže za tim. Ovo je utakmica koja će biti na ivici jer oba tima dolaze iscrpljena. Oni su igrali sinoć, a mi juče. Biće teško jer oba tima igraju sa visokim atletskim zahtevima. Međutim, sve se može postići ako pristupimo i odigramo ovu utakmicu sa svom energijom koju imamo u timu. Naravno, nadam se da će nam pomoći energija naših navijača i da će nas oni podržati".

Pričao je o Navaro i o tome na koji način tim treba da pomogne Čimi Monekeu.

"Ponekad je to neophodno, moramo da ga koristimo na pravi način. On je za nas igrač koji nas povezuje. On nije neko ko pravi prednost, ali jeste neko ko može da je učini većom i to je način na koji moramo da ga koristimo, kao i to da ga učinimo da se oseća korisnim. Jedan je od najvažnijih igrača za nas, ali moramo da ga učinimo da se oseća važnim na terenu. Razlog da ne putuje prošle nedelje bio je trenerska odluka". MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan O tim Virtusa, kao i o njihovim igračima.

"Imaju veoma svestrane igrače. Zapravo, Dijara i Dijuf su manje svestrani igrači, brzi su, ali imaju četvorke koje mogu da igraju petice, poput Klintmana i Akelea. Imaju trojke koje mogu da igraju četvorke, pa čak i petice i obično igraju sa dva ili tri "bol-hendelra" u isto vreme. Atletski nivo je veoma važan, imaju dobra tela, ali bih posebno naglasio njihovu energiju. Biće to utakmica sa serijama poena jer Virtus može da bude na minus 14 i za dva minuta zbog tempa koji igraju mogu da dođu do plus pet. Zbog toga je veoma važna naša mentalna snaga da ostanemo na terenu, da se držimo plana igre, čak i kada imaju dobre trenutke i da budemo strpljivi za naše dobre momente".