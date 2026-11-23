Navaro nije hteo o reprezentaciji: Ovo je konferencija za Virtus, fokus je samo na tome
Vreme čitanja: 3min | pon. 23.11.26. | 13:36
"Dakle, moramo da se borimo protiv Virtusa i protiv očekivanja. Postoje stvari za borbu kada moraš da igrač šest utakmica u 11 dana"
Crvena zvezda je prošle nedelje ostvarila veliku pobedu na gostovanju Barseloni. Crveno-bele sada očekuje povratak pred svoje navijače, a naredni rival u 14. kolu Evrolige je Virtus. Zvezda dočekuje bolonjski tim sutra od 19 časova, a očekivanja od nadolazeće utakmice rekao je za medije trener crveno-belih Ibon Navarao.
Iako je izjava posle Cibone oko nacionalnih timova i igrača podigla puno prašine, španski stručnjak nije želeo da daje dodatno pojašnjenje na šta je mislio.
"Konferencija za mediji je o utakmici protiv Virtusa, ništa drugo. Fokusirani smo samo na utakmicu sa Virtusom i jedino mogu da kažem da Vojin Medarević nije ovde, on je sa reprezentacijom. Dogovorili smo se pre dve nedelje da bude ovako i to je jedino što mogu da kažem", bile su uvodne reči Ibona Navara.
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Posle ovoga usledila je priča o nadolazećem meču sa timom iz Bolonje.
"Dakle, moramo da se borimo protiv Virtusa i protiv očekivanja. Postoje stvari za borbu kada moraš da igrač šest utakmica u 11 dana. Ovo je ona vrsta utakmice koje su prošle sezone bile najteže za tim. Ovo je utakmica koja će biti na ivici jer oba tima dolaze iscrpljena. Oni su igrali sinoć, a mi juče. Biće teško jer oba tima igraju sa visokim atletskim zahtevima. Međutim, sve se može postići ako pristupimo i odigramo ovu utakmicu sa svom energijom koju imamo u timu. Naravno, nadam se da će nam pomoći energija naših navijača i da će nas oni podržati".
Pričao je o Navaro i o tome na koji način tim treba da pomogne Čimi Monekeu.
"Ponekad je to neophodno, moramo da ga koristimo na pravi način. On je za nas igrač koji nas povezuje. On nije neko ko pravi prednost, ali jeste neko ko može da je učini većom i to je način na koji moramo da ga koristimo, kao i to da ga učinimo da se oseća korisnim. Jedan je od najvažnijih igrača za nas, ali moramo da ga učinimo da se oseća važnim na terenu. Razlog da ne putuje prošle nedelje bio je trenerska odluka".
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O tim Virtusa, kao i o njihovim igračima.
"Imaju veoma svestrane igrače. Zapravo, Dijara i Dijuf su manje svestrani igrači, brzi su, ali imaju četvorke koje mogu da igraju petice, poput Klintmana i Akelea. Imaju trojke koje mogu da igraju četvorke, pa čak i petice i obično igraju sa dva ili tri "bol-hendelra" u isto vreme. Atletski nivo je veoma važan, imaju dobra tela, ali bih posebno naglasio njihovu energiju. Biće to utakmica sa serijama poena jer Virtus može da bude na minus 14 i za dva minuta zbog tempa koji igraju mogu da dođu do plus pet. Zbog toga je veoma važna naša mentalna snaga da ostanemo na terenu, da se držimo plana igre, čak i kada imaju dobre trenutke i da budemo strpljivi za naše dobre momente".
Upitan je Navaro koliko je važno za Džonatana Motlija to što je odigrao juče dobru utakmicu i da li se očekuje njegov još veći doprinos.
"Nažalost, u narednim nedeljama su FIBA prozori, tako da nećemo imati previše utakmica, ali će odmor biti važan za mnoge igrače. Izuzetno je važno da sve ono dobro što radi u senci ispliva na površinu i da pokaže sav talenat koji ima. Razlog zašto smo ga doveli jeste da učini tim boljim i kada ga priključimo na 100 posto, nema sumnje da će i tim biti bolji".
Juče nije bilo Krisa Džonsa zbog bolesti, a da li će ga biti sutra.
"Da, nije mogao da jede redovno, pa danas nije bio na 100 posto. Nadam se da će sutra biti bolje, ali o tome ćemo sutra da donesemo odluku", rekao je Navaro.