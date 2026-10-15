Buongiorno Italia: Tinejdžeri spasavaju Milan i Juve?
Vreme čitanja: 6min | čet. 15.10.26. | 13:01
Posle četiri poraza u četiri utakmice u Ligi šampiona u Italiji su prilično zabrinuti pred večerašnje utakmice Milana i Juventusa
(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)
Alfađo Sise, Frančesko Kamarda i Kerim Alajbegović, tri tinejdžera rođena između 2006. i 2008. godine, trebalo bi da budu ne samo spasioci Milana i Juventusa već i ugleda Serije A na kontinentalnoj sceni. Posle četiri poraza u Ligi šampiona od protivnika koji, osim Real Madrida, nisu deo fudbalskog evropskog vrha, Italijani strahuju pred gostovanja Rosonera protiv Salcburga i Bjankonera u Vigu protiv Selte. To je dodatni motiv zašto su izbori sastava Rubena Amorima i Lučana Spaletija pod posebnom lupom pred večerašnje duele.
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SALCBURG – MILAN (18.45)
Frančesko Kamarda će posle gotovo dve godine početi meč od prvog minuta u dresu Milana. Osamnaestogodišnji centarfor Milana je u centru rasprava već duže vreme kada se priča o Rosonerima, jer se komentatori dele na dva tabora: jedni u Kamardi vide veliku nadu Milana i italijanskog fudbala, drugi smatraju da je precenjen i da ima povlašćen status u medijima samo zato što je Italijan.
Podsetimo, Amorim je sve iznenadio kada je na startu priprema saopštio da Kamarda ostaje u Milanelu. Da bi potvrdili ozbiljnost namera da pruže ozbiljnu šansu mladom napadaču, Milan nije angažovao drugog iskusnog centralnog napadača upravo da bi Kamarda imao više prostora kao alternativa Gonsalu Ramošu.
I pored toga što je portugalski reprezentativac postigao samo jedan gol u prvih šest kola Serije A, Amorim je dao samo sedam minuta prostora Kamardi u dosadašnjem delu sezone. U tom kontekstu, najavljena startna uloga Frančeska predstavlja važnu novinu.
Za razliku od Kamarde, Sise je već ostavio trag u ovoj sezoni, kako u dresu Milana tako i u mladoj nacionalnoj selekciji, gde je bio jedan od glavnih aktera direktnog plasmana Azurina na Evropsko prvenstvo koje će se igrati u Srbiji i Albaniji.
Prema najavama, Amorim bi trebalo da potvrdi formaciju 4-4-1-1 koju smo videli u prvom delu meča sa Sasuolom u Ređo Emiliji. Umesto povređenog Gabije, pored Pavlovića u odbrambenoj liniji igraće De Vinter, dok bi Hilu i Estupinjana trebalo da zamene Tomori i Bartezagi. Novina u startnoj formaciji trebalo bi da budu i vezni spoljni igrači: na levom boku Sise, a na desnom Hačinson, dok bi Loftus-Čik i Kamarda trebalo da zauzmu mesta Pulišića i Gonsala Ramoša.
Amorim je pred meč pokazivao veliko samopouzdanje, stavljajući do znanja da je sve pod kontrolom i da tačno zna šta treba da radi, a da igrači moraju da ga slede i daju maksimum.
Salcburg ima izrazito negativan skor sa italijanskim klubovima u evropskim kup takmičenjima, ali je znao da ih propisno namuči i čak pobedi na svom terenu, poput Rome, Lacija i Napolija. Ipak, sa Milanom nije imao priliku da oseti slast pobede: jedan remi i tri poraza. Naruku austrijskom klubu ide činjenica da je u ovoj sezoni, u šampionatu i u kvalifikacijama za evropska kup takmičenja, na svom terenu imao maksimalan učinak: šest pobeda u šest utakmica.
Milan se nalazi u nepovoljnijoj situaciji budući da je izgubio premijerni meč protiv Benfike na svom terenu, a prošlog vikenda je remizirao sa Sasuolom u Ređo Emiliji.
SALCBURG 4-2-3-1: Zaviječicki – Lajner, Boma, Zabranski, Šmid – Bari, Mazurek – Baido, Kitano, Vertesen – Tabaković
MILAN 4-4-1-1: Menjan – Tomori, De Vinter, Pavlović, Bartezagi – Hačinson, Jašari, Rabio (Modrić), Sise – Loftus-Čik – Kamarda
SELTA – JUVENTUS (21.00)
“Ušao sam u režim bitke, igrači moraju da me slede“, poručio je trener Juventusa Lučano Spaleti. To je još jedna neuobičajena izjava iskusnog stručnjaka nakon nedavne afirmacije da je za njega svaki meč važan jer se radi o načinu na koji će završiti trenersku karijeru.
Uprkos velikom broju povređenih fudbalera, kao i onih koji nisu na listi UEFA, i činjenici da u timu nema profilisanog klasičnog centarfora, Spaleti se nije žalio niti je tražio alibi pred meč sa Seltom, naprotiv. Valja napomenuti da je Juve u Galiciju stigao bez čak osmorice igrača. Lokateli, Jildiz, Tiram i Boga su povređeni, a Žegrova, Rugani, Ekator i Milik nisu na spisku igrača za Ligu Evrope.
Među pomenutim fudbalerima Spaleti najviše žali zbog pogrešne procene Žegrove, budući da je u ovom momentu najproduktivniji igrač Bjankonera. U odsustvu Žegrove, nepredvidivost i maštovitost u napadu Juvea trebalo bi da pruži Alajbegović uz pomoć Konseisaa. Večerašnji duel je veoma važan i za Nika Voltemadea. U sledeća dva i po meseca od učinka nemačkog reprezentativca zavisi da li će Juve u januaru kupiti novog centarfora.
Meč u Vigu ima specifičnu težinu jer Juventus nije uspeo da pobedi nijedan španski klub od 2020. godine. Poslednji put su se radovali protiv Barselone u decembru 2020. godine, a od tada do danas zabeležili su tri poraza i tri remija.
Selta Vigo ima uravnotežen skor sa italijanskim timovima u evropskim takmičenjima: dve pobede, dva remija i dva poraza. Sa Juventusom imaju i veoma pozitivno iskustvo od pre 26 godina, kada su izbacili Staru damu u osmini finala pobedom u Vigu od 4:0, posle poraza u Torinu od 1:0 (pobedonosni gol za Juve postigao je Darko Kovačević).
Poput Juvea, i Selta ima seriju igrača na koje ne može da računa, od Starfelta i Romana preko El Abdelauija do Borhe Iglesijasa i Pabla Durana. Takođe, tim iz Galicije ne može da se pohvali dobrim sezonskim startom. U ligi su zabeležili samo jednu pobedu u prvih osam kola, a u Ligi Evrope su neočekivano izgubili od skromne Omonije.
Takođe, Selta Vigo ima još veće probleme sa efikasnošću nego Juve. Ako izuzmemo pobedu nad Santanderom od 5:0, Selta je na ostalih sedam mečeva lige i jednom u Ligi Evrope postigla samo tri gola.
Spaleti ima dve nepoznanice oko tima: u odbrani još nije odlučio koga da odmori, Bremera ili Kalulua, a nije još siguran kome da pruži šansu u veznoj liniji, Daglasu Luizu ili Saru.
SELTA 3-4-3: Radu – Kaseres, Lago, Markos Alonso – Rueda, Moriba, Febas, Kareira – Jago Aspas, Hutgla, Svedberg
JUVENTUS 3-4-2-1: Vikario – Kalulu, Gati, Keli – Mekeni, Sar, Kopmejners, Kambijazo – Konseisao, Alajbegović – Voltemade
LIGA EVROPE – 2. KOLO
Četvrtak
18.45: (2,75) Celje (3,35) Omonija (2,55)
18.45: (1,27) AZ Alkmar (6,25) Hapoel Ber Ševa (9,50)
18.45: (3,40) RB Salcburg (3,50) Milan (2,10) MOZZART RELAX
18.45: (2,35) Lion (3,50) Kristal Palas (2,95)
18.45: (8,54) Torense (4,50) Sanderlend (1,35) MOZZART RELAX
18.45: (2,60) Union Sen Žiloaz (3,35) Sosijedad (2,70)
18.45: (1,30) Sparta Prag (5,80) Lilestrem (9,00)
18.45: (4,80) Leh Poznanj (4,50) Bajer Leverkuzen (1,57)
21.00: (1,25) Benfika (6,50) Seltik (10,0) MOZZART RELAX
21.00: (3,35) Selta (3,25) Juventus (2,25)
21.00: (1,40) Jagjelonija (4,40) Ararat Jermenija (7,25)
21.00: (2,40) Olimpik Marselj (3,40) Olimpijakos (2,95) MOZZART RELAX
21.00: (2,10) Dinamo Zagreb (3,45) Anderleht (3,50) MOZZART RELAX
21.00: (1,22) Ren (6,50) OFI (12,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,20) Bornmut (7,25) Šturm (12,0)
21.00: (1,98) Ferencvaroš (3,50) Viktorija Plzenj (3,80)
21.00: (1,90) NEC Najmehen (3,50) Levski (4,10)
21.00: (2,00) Hofenhajm (3,60) Bešiktaš (3,60)
***kvote su podložne promenama
LIGA KONFERENCIJE – 1. KOLO
Četvrtak
18.45: (6,00) CSKA Sofija (4,00) Monako (1,50)
18.45: (6,00) Egnatija (4,00) Midtjiland (1,57)
18.45: (1,70) Gent (4,00) Orhus (5,00)
18.45: (4,80) Hajduk Split (4,20) Ajaks (1,65)
18.45: (6,00) KuPS (4,40) Trabzon (1,47) - MOZZART RELAX
18.45: (2,50) Lugano (3,40) Crvena zvezda (2,80) - MOZZART RELAX
18.45: (1,37) Mjelbi (4,90) Inter Eskaldes (8,50)
18.45: (1,25) Panatinaikos (6,50) Borac Banjaluka (10,5) - MOZZART RELAX
18.45: (3,15) Univerzitatea Krajova (3,15) Hetafe (2,40)
21.00: (1,35) Atalanta (5,30) Pafos (8,00) - MOZZART RELAX
21.00: (1,15) Bran (8,00) Linkoln Red Imps (16,0)
21.00: (1,03) Brajton (16,5) Kauno Žalgiris (50,0)
21.00: (2,50) Kopenhagen (3,25) Braga (2,90)
21.00: (1,23) Frajburg (6,50) Jablonec (12,0) - MOZZART RELAX
21.00: (3,00) Harts (3,50) Nordsjeland (2,30)
21.00: (1,28) Sint Trojden (5,30) Iberija 1999 (9,00)
21.00: (1,22) Tvente (7,00) Tun (11,0)
***Kvote su podložne promenama