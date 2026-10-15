Buongiorno Italia: Tinejdžeri spasavaju Milan i Juve?

Sesk Fabregas i Maks Alegri su pravili eksperimente i izgubili su od Fejenorda i Viljareala, ali Kristijan Kivu i Đan Pjero Gasperini su izveli najjače sastave i takođe su izgubili.

SALCBURG – MILAN (18.45)

Frančesko Kamarda će posle gotovo dve godine početi meč od prvog minuta u dresu Milana. Osamnaestogodišnji centarfor Milana je u centru rasprava već duže vreme kada se priča o Rosonerima, jer se komentatori dele na dva tabora: jedni u Kamardi vide veliku nadu Milana i italijanskog fudbala, drugi smatraju da je precenjen i da ima povlašćen status u medijima samo zato što je Italijan.

Podsetimo, Amorim je sve iznenadio kada je na startu priprema saopštio da Kamarda ostaje u Milanelu. Da bi potvrdili ozbiljnost namera da pruže ozbiljnu šansu mladom napadaču, Milan nije angažovao drugog iskusnog centralnog napadača upravo da bi Kamarda imao više prostora kao alternativa Gonsalu Ramošu.

I pored toga što je portugalski reprezentativac postigao samo jedan gol u prvih šest kola Serije A, Amorim je dao samo sedam minuta prostora Kamardi u dosadašnjem delu sezone. U tom kontekstu, najavljena startna uloga Frančeska predstavlja važnu novinu.

Za razliku od Kamarde, Sise je već ostavio trag u ovoj sezoni, kako u dresu Milana tako i u mladoj nacionalnoj selekciji, gde je bio jedan od glavnih aktera direktnog plasmana Azurina na Evropsko prvenstvo koje će se igrati u Srbiji i Albaniji.

Prema najavama, Amorim bi trebalo da potvrdi formaciju 4-4-1-1 koju smo videli u prvom delu meča sa Sasuolom u Ređo Emiliji. Umesto povređenog Gabije, pored Pavlovića u odbrambenoj liniji igraće De Vinter, dok bi Hilu i Estupinjana trebalo da zamene Tomori i Bartezagi. Novina u startnoj formaciji trebalo bi da budu i vezni spoljni igrači: na levom boku Sise, a na desnom Hačinson, dok bi Loftus-Čik i Kamarda trebalo da zauzmu mesta Pulišića i Gonsala Ramoša.

Amorim je pred meč pokazivao veliko samopouzdanje, stavljajući do znanja da je sve pod kontrolom i da tačno zna šta treba da radi, a da igrači moraju da ga slede i daju maksimum.

Salcburg ima izrazito negativan skor sa italijanskim klubovima u evropskim kup takmičenjima, ali je znao da ih propisno namuči i čak pobedi na svom terenu, poput Rome, Lacija i Napolija. Ipak, sa Milanom nije imao priliku da oseti slast pobede: jedan remi i tri poraza. Naruku austrijskom klubu ide činjenica da je u ovoj sezoni, u šampionatu i u kvalifikacijama za evropska kup takmičenja, na svom terenu imao maksimalan učinak: šest pobeda u šest utakmica.

Milan se nalazi u nepovoljnijoj situaciji budući da je izgubio premijerni meč protiv Benfike na svom terenu, a prošlog vikenda je remizirao sa Sasuolom u Ređo Emiliji.