Buongiorno Italia: Vratio se ludi Inter

Ruku na srce, trener Intera je već protiv Šahtjora uneo nekoliko novina čiji je cilj bolja zaštita defanzivne linije, što se videlo i kroz smanjenje broja dopuštenih šansi protivniku. Međutim, ovosezonski porok Intera da prvi primi gol ponovio se protiv Fjorentine. Podatak koji bi trebalo da zabrine stručni štab Nerazura jeste da je, i pored kreiranih šansi, pobeda stigla tek u sudijskoj nadoknadi vremena i prevashodno zahvaljujući nesmotrenosti i površnosti Valdepenjasa, koji je nepropisno oborio Tirama u šesnaestercu.

Koliko je Kivu bio u velikom problemu juče na San Siru najbolje govori potez da baci u vatru golobradog Matea Lavelija. Više se radilo o očaju nego o osmišljenom ili pripremljenom potezu.

Supremacija Intera je toliko izražena u Seriji A da može sebi da dozvoli luksuz da počinje dve od tri utakmice dajući foru protivnicima, ali na duge staze, i pogotovo u Ligi šampiona, površni pristup početku utakmica koštaće skupo milanski klub.

Protiv Fjorentine Tiram je svojim učinkom pokrio razočaravajuće partije Čalhanoglua, Mhitarjana, Bastonija, Pija Espozita i Bonija, demonstrirajući da može da preuzme lidersku ulogu u odsustvu Lautara Martineza. Ipak, nije dovoljan Francuz, plus Žjelinski, Barela i Karlos Augusto. Potreban je i najbolji Čalhanoglu, Dimarko, Bastoni, Akanđi. Plus, u januaru Inter mora da kupi pouzdanog centralnog, dominantnog defanzivca ako se Stons ne oporavi od povrede i počne da igra kontinuirano.

JUVENTUSOV I MILANOV PARADOKS

Juve i Milan su pobedili u Udinama i Lečeu, ali su njihovi centarfori i ovog puta ostali praznih šaka.Lučano Spaleti se, u odsustvu krilnih napadača (Jildiz, Konseisao i Niko Gonzales su povređeni, a trener Juvea ne ceni mnogo Žegrovu, zato nije na listi UEFA), opredelio za formaciju sa duplim centarforom, Voltemadeom i Kolo Muanijem. Ako bismo terali mak na konac, ni Nemac ni Francuz nisu klasični centarfori, ali su dovedeni u Juve da bi davali golove. I dok bismo za Voltemadea mogli da kažemo da su svi signali ohrabrujući, protiv Rena, a zatim i Lečea, Kolo Muani je u fazi involucije.

Ne može se reći da se Gonsalo Ramoš ne trudi, baš kao ni da nije na ti sa fortunom u dresu Milana u prethodna dva meseca. Ipak, na njegovim leđima se oseća teret svakog miliona od 70 koliko je koštao Milan. Jedan od glavnih zadataka Amorima je da pronađe način da oslobodi pomenutog balasta portugalskog napadača. Kamarda nije validna alternativa za Ramoša, a Sise je mnogo korisniji kao krilni napadač ili drugi špic.

Kuriozitet je da su Spaletija i Amorima spasili igrači na koje se dugo čekalo ili nose teret godina. Daglas Luiz je nakon 38 nastupa u dresu Juvea odigrao utakmicu na nivou njegovih najboljih dana u Aston Vili. Mekenni je postigao svoj prvi gol u sezoni, a Luiz u dresu Juvea.

Luka Modrić i u 41. godini i dalje diktira ritam i oduševljava publiku svojim delicioznim dodavanjima i savršenim pregledom igre. Velika novina duela sa Udinezeom je Bartezagi. Amorim je imao hrabrost i lucidnost da ga pomeri sa pozicije beka u ulogu krilnog napadača i nagrađen je odličnom partijom Bartezagija. Jednostavnom mladom italijanskom fudbaleru nedostajao je samo gol da kruniše svoju predstavu.

Juventus i Milan spaja i činjenica da će nakon vanrednog kola ove sedmice za vikend imati izuzetno teške mečeve sa Napolijem, odnosno Interom. Posao Spaletija i Amorima dodatno je otežan brojem povređenih fudbalera, među kojima su i stubovi tima. Tu se pre svega misli na Jildiza kada je u pitanju Juventus i na Rabioa u slučaju Milana.

ALEGRIJA ČEKA KAZNA

Jezik je bio brži od pameti Maksa Alegrija. Trener Napolija je nakon utakmice sa Romom, pod snažnim utiscima i gorkim ukusom izgubljene prilike da osvoji sva tri boda, konstatovao pred svedocima, među kojima je bilo i novinara, da je Roma ugurana u Ligu šampiona u prošloj sezoni. Aluzija Alegrija bila je direktna na suđenje i navodnu privilegovanost Rome. Zbog tih reči Alegri je prijavljen nadležnim organima i najverovatnije će biti kažnjen novčano za neprimerene sudove i optužbe.

Remi sa Romom vratio je dobro raspoloženje u Kastel Volturno i pored tri primljena gola i ispuštene pobede. Ključni motiv je pronađena sinergija između Alegrija i Kevina De Brujnea, koji je prihvatio da igra, više-manje, u ulozi koju je Modrić imao prethodne sezone u Milanu. Na taj način bi De Brujne mogao da produži sebi karijeru.

I dok je De Brujne konačno našao svoje mesto pod zvezdama u Napulju, Hojlund je postao problem. Danac nije postigao gol u dresu Napolija od početka septembra. Poslednji put se radovao golu protiv Intera 5. septembra. U međuvremenu je odigrao osam partija bez golova. Nije dovoljno da Hojlund nastavi da garantuje doprinos u kreiranju ofanzivnih akcija i da bude neka vrsta prvog defanzivca kada Napoli nije u posedu lopte. Golgeter koji ne daje golove više nije golgeter, a plaćen je 50 miliona zbog golova, a ne zbog dodavanja i požrtvovanja. Važi za Hojlunda, važi za Ramoša ili Kolo Muanija.

LACIO BEZ CENTARFORA NA ČELU TABELE

Može da se igra dobro i bez centarfora i da se postižu golovi. Primer je lider na tabeli Serije A. Lacio praktično igra bez klasičnog špica jer je Noslin centarfor „sui generis“, dok je Pinamonti i dalje daleko od forme, a u međuvremenu je zaradio i tešku prehladu zbog koje nije igrao protiv Parme.

Rino Gatuzo je problem odsustva centarfora koji postiže 15–20 golova po sezoni rešio diversifikacijom. U njegovom Laciju tresu mrežu svi. Tejlor je jedanaesti igrač Lacija koji se upisao na listu strelaca u ovom prvenstvu. U prošloj sezoni Lacio Mauricija Sarija mučio se sa efikasnošću, dok Gatuzov tim redovno pronalazi put do protivničkih golmana.

Kuriozitet je da je Lacio lider na tabeli uprkos činjenici da igra sve mečeve u gostima, pošto navijači ne odustaju od svog protesta protiv predsednika Klaudija Lotita. Ipak, protiv Sasuola u Ređo Emiliji, po prvi put u ovoj sezoni, Nebeskoplavi će igrati u izuzetno naklonjenoj atmosferi. I pored radnog dana i 450 kilometara udaljenosti od Rima, na stadionu Mapei biće više od deset hiljada navijača Lacija, još jedan jasan signal tifozima da njihov sukob sa vlasnikom Lotitom nema veze sa Gatuzovim timom, naprotiv.