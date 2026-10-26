Zvezda jednim okom mora da gleda i ka Gruziji

Valja da napomenemo i to da je ta utakmica jedna od onih za koje važi Mozzart Relax.

Iberija ima 52 poena iz 29 kola, dva manje od Dinama iz Tbilisija i četiri od Dinama iz Batumija. S tim da su oba Dinama odigrala po meč više.

16.00: (1,85) Iberija 1999 (3,45) Torpedo Kutaisi (4,00) – MOZZART RELAX

U domaćem šampionatu je Iberija odlična u poslednje vreme, u prethodnih pet kola je zabeležila četiri pobede. Uz to, dodatnu dozu samopouzdanja crveno-belima je ulio remi sa švedskim Mjelbijem (1:1) prošlog četvrtka u Ligi konferencije.

Generalno je aktuelni šampion Gruzije posebno dobar kada igra pred svojim navijačima. Na poslednjih sedam mečeva kod kuće u svim takmičenjima ima četiri pobede, remi i dva tesna poraza – od poljske Jagjelonije i Dinamo Tbilisija sa po 1:2. Na ta dva meča je golove Iberija primala u finišu, u poslednjih dvadesetak minuta.

Interesantno, od početka sezone Iberija još nije savladala Torpedo. Na oba prvenstvena meča u Kutaisiju je izgubila sa po 0:1 i 3:4, dok je kod kuće u maju morala da se zadovolji samo jednim bodom, pošto je bilo 1:1. Uz to, u julu su odigrali meč Superkupa Gruzije, a Torpedo je bio bolji posle penala i tako je došao do trofeja.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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GRUZIJA 1 – 30. KOLO

Ponedeljak

16.00: (1,85) Iberija 1999 (3,45) Torpedo Kutaisi (4,00) – MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama