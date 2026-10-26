Zvezda jednim okom mora da gleda i ka Gruziji
Vreme čitanja: 2min | pon. 26.10.26. | 13:21
Iberija 1999, koja će biti rival srpskog šampiona u 5. kolu Lige konferencije, vodi ove jeseni žestoku borbu za titulu
Ima još mesec i po dana do gostovanja Crvene zvezde u Tbilisiju i duela sa Iberijom 1999 u 5. kolu Lige konferencije. Rano je još pričati o tome šta crveno-bele očekuje u Gruziji, podsećati na to da je najtrofejniji srpski klub oba puta u ovom veku izgubio kada je gostovao tamo. Međutim, treba jedno oko držati na klubu iz Tbilisija i pratiti njegove rezultate, jer Gruzini igraju prelomnu fazu domaćeg prvenstva i sada više ništa neće čuvati za Evropu.
Tamošnji šampionat se igra tokom kalendarske godine, a ostalo je još sedam kola do kraja prvenstva. U gotovo ravnopravnoj borbi za titulu se nalaze četiri ekipe, među kojima je i Iberija. Zvezdin protivnik je treći na tabeli, ali ima odličnu šansu da se probije na drugo mesto ako ovog ponedeljka od 16 časova savlada kod kuće Torpedo iz Kutaisija.
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Valja da napomenemo i to da je ta utakmica jedna od onih za koje važi Mozzart Relax.
Iberija ima 52 poena iz 29 kola, dva manje od Dinama iz Tbilisija i četiri od Dinama iz Batumija. S tim da su oba Dinama odigrala po meč više.
16.00: (1,85) Iberija 1999 (3,45) Torpedo Kutaisi (4,00) – MOZZART RELAX
U domaćem šampionatu je Iberija odlična u poslednje vreme, u prethodnih pet kola je zabeležila četiri pobede. Uz to, dodatnu dozu samopouzdanja crveno-belima je ulio remi sa švedskim Mjelbijem (1:1) prošlog četvrtka u Ligi konferencije.
Generalno je aktuelni šampion Gruzije posebno dobar kada igra pred svojim navijačima. Na poslednjih sedam mečeva kod kuće u svim takmičenjima ima četiri pobede, remi i dva tesna poraza – od poljske Jagjelonije i Dinamo Tbilisija sa po 1:2. Na ta dva meča je golove Iberija primala u finišu, u poslednjih dvadesetak minuta.
Interesantno, od početka sezone Iberija još nije savladala Torpedo. Na oba prvenstvena meča u Kutaisiju je izgubila sa po 0:1 i 3:4, dok je kod kuće u maju morala da se zadovolji samo jednim bodom, pošto je bilo 1:1. Uz to, u julu su odigrali meč Superkupa Gruzije, a Torpedo je bio bolji posle penala i tako je došao do trofeja.
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GRUZIJA 1 – 30. KOLO
Ponedeljak
16.00: (1,85) Iberija 1999 (3,45) Torpedo Kutaisi (4,00) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama