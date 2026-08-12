Stanković opteretio sebe i igrače, nije smeo onako da se ponaša

„Očigledno da je Dejan Stanković bhio pod velikim pritiskom sinoć i u prethodnim danima. Verovatno ste mu i vi mediji to napravili, verovatno i on sam. Četvrti put je trebalo da uđe ili ne uđe u Ligu šampiona. Opteretio je sebe, taj teret je preneo i na igrače. Imam takav utisak. Nije smeo da dozvoli sebi onakvo ponašanje i onakav crveni karton kod rezultata 0:0. Imate aktivan rezultat, igrate kod kuće... Deki, potreban si tim momcima, da te vide, da im kažeš nešto, da ih ohrabriš, ti dobiješ crveni karton. Ali, sad pričamo o onome što se desilo, sigurno je i to uticalo da igrači onako izgledaju u poslednjih pola sata “, ocenio je Zvezdan Terzić , generalni direktor crveno-belih.

On je dodao da je Stanković još pre utakmice u Beogradu najavio odlazak u slučaju poraza.

„Deki je sam sebe opteretio u prethodnim nedeljama. Rekao je „ako ne prođem ovo, razmišljajte o novom treneru“. Ja sam mu rekao „nemoj na takav način da pričaš, verujem da ćemo proći, neću da razmišljam o sledećem treneru“. Sinoć posle utakmice nazvao me telefonom, rekao „direktore, hvala na svemu, toliko od mene i ovog stafa“.

Osvrnuo se Terzić na ceo Stankovićev mandat.

„Iskoristio bih ovu priliku da mu se zahvalim. Mi smo se mučili malo prošle godine krajem prvog dela sezone, on je stvarno doneo neku energiju, svežu krv, agresivnost i mi smo baš dobro izgledali u januaru i februaru. Ono u Lilu je model kako Crvena zvezda treba da izgleda u Evropi. Retko kada je klub sa prostora Jugoslavije pobedio na tlu Francuske. I trebalo je da pobedimo sa više od jedan razlike. Da ne govorim o derbiju protiv Partizana kad smo ih pojeli ovde. Kako je sezona odmicala, nekako je sve to padalo. Kad je bilo najpotrebnije, nismo bili na nivou“, zaključio je Terzić.