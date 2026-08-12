Franjo je adut za Ligu šampiona
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 14:00
Hrvat odbio Lacio
Nakon fantastične prošle sezone, Lans je ozbiljno popunio klupsku kasu. Stiže veliki novac od Lige šampiona, a stiglo je i 70.000.000 evra od prodaje igrača, među kojima je najunosnija ona Mamadua Sangarea u Brentford za 48.000.000 evra.
Međutim, podjednako veliki udarac je odlazak jednog od najboljih igrača iz prošle sezone, Veslija Saida, koji je prešao kao slobodan igrač u katarski Al Šamal. Iskusno krilo je bio najbolji strelac tima sa 12 golova i treba nekako nadoknaditi njegov učinak. Stigli su krilni napadač Mihal Skoraš iz Genka za 6.000.000 evra i iskusni Torgan Azar kao slobodan igrač iz Anderlehta, ali, najveće pojačanje je promovisano danas.
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Lans je potvrdio dolazak hrvatskog napadača Franja Ivanovića iz Benfike. On je stigao na pozajmicu vrednu 2.500.000 evra, koja sa bonusima može da košta i 3.000.000 evra. Pride, Lans neće imati opciju otkupa jer portugalski velikan ne želi tako lako da se odrekne hrvatskog napadača.
Letos su ga platili Unionu čak 22.800.000 evra, na početku je bio starter i igrao, ali sa dolaskom Murinja na klupu mu se minutaža smanjivala i sezonu je završio kao rezervista sa samo pet golova u 25 prvenstvenih mečeva.
Slaba sezona mu nije srozala rejting i žarko ga je želeo Lacio, koji je čak imao i dogovor sa Benfikom. Međutim, hrvatski napadač je odbio poziv iz Rima baš zbog Lansovog učešća u Ligi šampiona, jer tamo vidi bolju šansu da vrati karijeru na pravi kolosek.