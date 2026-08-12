Franjo je adut za Ligu šampiona

Lans je potvrdio dolazak hrvatskog napadača Franja Ivanovića iz Benfike. On je stigao na pozajmicu vrednu 2.500.000 evra, koja sa bonusima može da košta i 3.000.000 evra. Pride, Lans neće imati opciju otkupa jer portugalski velikan ne želi tako lako da se odrekne hrvatskog napadača.

Letos su ga platili Unionu čak 22.800.000 evra, na početku je bio starter i igrao, ali sa dolaskom Murinja na klupu mu se minutaža smanjivala i sezonu je završio kao rezervista sa samo pet golova u 25 prvenstvenih mečeva.

Slaba sezona mu nije srozala rejting i žarko ga je želeo Lacio, koji je čak imao i dogovor sa Benfikom. Međutim, hrvatski napadač je odbio poziv iz Rima baš zbog Lansovog učešća u Ligi šampiona, jer tamo vidi bolju šansu da vrati karijeru na pravi kolosek.