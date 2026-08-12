Imamo trojicu kandidata za trenera, razgovarali smo sa dvojicom

„Novi trener će biti do petka u ponoć. Do tada je rok da UEFA dostavimo ime novog trenera. Vodili smo već neke razgovore prošle noći i danas. Do petka moramo pronaći rešenje“, rekao je Terzić na današnjoj konferenciji za medije.

On je otkrio da su pregovori u toku.

„Razgovarali smo sa dvojicom od trojice kandidata za novog trenera. I mislim da ćemo u naredna dva dana, ponavljam petak u ponoć je krajnji rok, imati rešenje“.

Na pitanje da li će novi trener Zvezde biti domaći ili strani trener, Terzić je odgovorio:

„Ja bih voleo domaćeg trenera. A, vi znate dobro da Srbija dugo već nema kvalitetne trenere. I to je pitanje za dublju analizu. Nemamo trenere koji mogu da odgovore zahtevima Crvene zvezde ili imamo, ali je to duboka nepoznanica. Razgovarali jesmo, pretresli smo sve kandidate. Neće proći dugo, a napravićemo promociju novog trenera i imaćemo ga protiv Viktorije Plzenj. Jedan kandidat jeste stranac, razgovaraćemo sa njim putem video poziva posle ove konferencije. Ali, imamo ukupno trojicu kandidata“.

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„Stil Crvene vezde nije nikada bio da govorimo o stvarima koje nisu realizovane. Nećemo sebe da dovodimo u lošu pregovaračku pozciju, nećemo odgovarati na ova pitanja. Bićete obavešteni u naredna dva dana“, zaključio je Terzić priču na temu novog trenera.