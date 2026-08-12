KRAJ: Vanredno obraćanje Uprave Crvene zvezde

Vanredno stanje u Crvenoj zvezdi. Neočekivana eliminacija od Hapoel Ber Ševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona pokrenula je niz posledičnih dešavanja.

Sva je prilika da će prvak Srbije imenovati novog šefa stručnog štaba, jer se, prema nezvaničnim informacijama, Dejan Stanković oprostio od igrača još sinoć, nakon meča koji je napustio u 57. minutu pri rezultatu 0:0 zbog crvenog kartona, ušavši u verbalnu raspravu sa delom sopstvenih navijača.

Nije bilo nikakvog obraćanja medijima posle utakmice, ni u miks zoni ni na pres konferenciji koja nije ni održana, a susret sa novinarima zakazan je za 13 časova, nakon što je u podne počelo zasedanje Upravnog odbora kluba.