Burno u Paunovićevoj kabini

Zbog žutih kartona za prigovore sudijama u Minhenu i Ajndhovenu, Veljko Paunović večeras nije mogao da vodi reprezentaciju Srbije protiv Nemačke sa predviđenog mesta za selektore kraj aut-linije. Utakmicu je gledao iz kabine u medija centru stadiona Rajko Mitić, dok je umesto njega ulogu dirigenta kraj terena preuzeo Portugalac Nuno Gomeš.

Iako je inicijalna informacija bila da će Paunovićev pomoćnik odraditi neprijatan izlazak pred medije posle novog poraza Orlova u Ligi nacija (1:3), ubrzo se pojavila nova vest da će se ipak Paunovićnaći za govornicom.