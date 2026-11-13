REZZIME DANA (petak): Jak kec na Holanđane, Slovaci najviše razočarali

ZAOKRUŽENO

HOLANDIJA - GRČKA (tip 1, kvota 1,62) - 7:0

Stvorio je predsednik FS Grčke Makis Gagacis, zajedno sa Ivanom Jovanovićem kojeg je pre jače od dve godine postavio za selektora, novi talas grčkog fudbala, generaciju beba ozbiljnog talenta i velikog potencijala, ali posle propuštenog Mundijala, večerašnji sudar sa Holandijom u 5. kolu Lige nacija, pokazao je da statusa kombinacije mudrih Atinjana i surovih Spartanaca, čelik mora još dugo da se kali. Grčka vojska je u Amsterdamu doživela jedan od najubedljivih poraza u sopstvenoj istoriji.

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SRBIJA - NEMAČKA (tip 2, kvota 1,27) – rezultat 1:3

Prethodno izdanje Lige nacija, fudbalska reprezentacija Srbije završila je kao jedina selekcija u “A” i “B” diviziji koja nije primila gol na domaćem terenu. U ovom ciklusu, nula nam je na bodovnom saldu posle sve tri utakmice na stadionu “Rajko Mitić”, ali daleko od toga da je to naš najveći problem. Može biti da smo ove večeri prisustvovali najnemoćnijem poluvremenu naše fudbalske reprezentacije u poslednjih nekoliko decenija. Rezultatski možda ne deluje tako, ali svedoci smo istorijske nemoći Orlova.

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ŠKOTSKA - MAKEDONIJA (tip 1, kvota 1,18) – rezultat 2:1

Zahvaljujući slavlju protiv Makedonije. Škoti će u poslednjem kolu imati veliki motiv u sudaru sa najboljim timom ove grupe, jer pobeda uz kiks Slovenije u Skoplju značila bi skok na drugo mesto i palsman u baraž. Suknjice je noćas do tri boda vodio Džon Mekgin, dvostruki strelac. Pogađao je u 54. i 74. minutu. Drugi put sa bele tačke. Centralni vezista Crvene zvezde Matej Gaštarov ponovo je bio starter. Zamenjen je pola sat pre kraja.

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LIHTENŠTAJN - AZERBEJDŽAN (tip 2, kvota 1,20) - rezultat 0:1

Nije bilo lako, ali je bilo na vreme. Mahir Emreli je pogotkom u 26. minutu sprečio bilo kakvu dramu na ovom gostovanju selekcije Ajkana Abasova, s obzirom na to da domaćin nijednom nije ozbiljnije pripretio protivničkom golu. Azeri nisu previše zapinjali, mogli su u još nekoliko situacija da zatresu domaću mrežu, ali su došli do bodova koji su ih učvrstili na liderskoj poziciji.

ANDORA - GIBRALTAR (tip 1, kvota 1, kvota 1,67) - rezultat 2:0

Omrsila se i Andora. U prvom kolu je povela protiv Malte, a onda primila dva gola i izgubila, potom nije dala gol na naredne dve utakmice, ali je protiv Gibraltara sve funkcionisalo. U prvom delu su pogađali Lopes i Rosas i to je bio uvod u slavlje. Iako su gosti u drugom poluvremenu imali penal, a nisu ga iskoristili, pobeda domaćina je ipak zaslužena.

BUGARSKA - ISLAND (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 0:5

Malo, malo, Bugari nađu način da iznenade javnost. Taman pomislite da su dotakli dno, a oni ga opet probiju. U dosadašnjem toku kvalifikacija primili su pet golova, a onda još toliko u Plovdivu protiv Islanda. Nijednog trenutka domaćin nije bio konkuretan i posle dva primljena gola u prvom delu jasno je bilo kako će se meč završiti.

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EGIPAT - MALAVI (tip 1, kvota 1,12) - rezultat 5:0

Opravdali su Faraoni status velikog favorita u nastavku kvalifikacija za Kup afričkih nacija. Iako su u prethodnom meču kod kuće odigrali samo 0:0 sa Angolom, ovoga puta domaći nisu imali milosti prema Malavima. Još u ranoj fazi Egipat je poveo i posle toga je sve bilo lakše. Pobedu Egipta je u drugom poluvremenu začinio Mohamed Salah, tako što je postigao dva gola u završnici.

PRECRTANO

SLOVAČKA - FARSKA OSTRVA (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 2:2

Slovačka je ostvarila svoj cilj i izborila plasman u B diviziju Lige nacija, iako nije uspela da savlada Farska Ostrva. Slovaci su morali da se zadovolje remijem 2:2, ali ih taj rezultat nije previše zabrinuo. Naime, Slovačka kolo pre kraja ima četiri boda prednosti u odnosu na drugoplasiranu Moldaviju, što znači da je matematički obezbedila prvo mesto u grupi i promociju u viši rang. Međutim, to neće utešiti one koji su gađali keca na ovom meču.

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SLOVENIJA - ŠVAJCARSKA (tip 2, kvota 1,75) – rezultat 0:0

Četa Murata Jakina vraća se u elitnu ligu najmanje važnog reprezentativnog takmičenja potpuno zasluženo. Sajdžije su večeras izgubile prve bodove, ali su još jednom pokazale da su igrački daleko ispred svih rivala u ovoj grupi. Gosti su posebno dominirali u prvom delu susreta, kontrolisali loptu, stvorili nekoliko prilika, međutim zafalila je realizacija.

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PANATINAIKOS - BARSELONA (tip 1, kvota 1,67) - rezultat 74:76

Najluđa košarkaša utakmica večeri. Panatinaikos Željka Obradovića je dominirao, imao čak 14 poena prednosti na kraju treće deonice, ali ni to nije bilo dovoljno da se pobedi ranjena Barselona koja je u Atinu stigla bez Kevina Pantera. Bio je to znak za Džastina Andersona da se ogrne herojskim plaštom. Američki krilni košarkaš je pogodio tri trojke u poslednja dva minuta, a posebno je bila impresivna na četiri sekunde pre kraja koja je i obezbedila pobedu.

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