PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Bogata ponuda za Mozzart Relax, a predvode je Brajton i Arsenal
Vreme čitanja: 1min | sub. 19.09.26. | 11:27
Pročitajte nekoliko predloga za 19. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Izabranici Fabijana Hircelera (pre dve godine postao je najmlađi stalni menadžer u istoriji Premijer lige) igraju veoma dobro, ali prednost ipak ima branilac titule i jedan od samo dva kluba sa maksimalnim učinkom. Iako su Tobdžije tvrde, rezultati Galebova najavljuju dosta golova, a ako do 10. minuta „padne“ bar jedan, Mozzart RELAX vam omogućava da zaokružite 3+.
Konačan ishod
Najteži od šest prošlosezonskih poraza u Primeri Barseloni je nanela upravo Sevilja (4:1). Prvak je posle skoro godinu dana dočekao priliku da joj se revanšira, a kako igra to bi i moralo da se desi. Kombinujte dvojku i 2-5, a vođstvo gostiju od dva pogotka u Mozzart RELAX ponudi znači prolazak pomenutog ishoda.
Mozzart kombinazzije
U pitanju je derbi u kojem se sastaju ekipe koje su najviše pokazale na početku šampionata (po četiri pobede). Međutim, dok Roma uglavnom nije imala većih problema, Inter je u prethodna dva kola (pre)stizao minus od dva gola. Opredelite se za GG ili Mozzart šansu KIXVPPX.
Oba tima daju gol
Podatak da je iz poslednja četiri okršaja sa Ekscelziorom Ajaks izašao sa samo tri boda, i to preko remija zvuči frapantno, ali je tačan. Gosti ni sada ne bi imali ništa protiv podele „plena“, ali verujemo da se to se neće desiti jer rezultati domaćih najavljuju efikasnog keca.
Mozzart kombinazzije
Nezgodno gostovanje i još nezgodniji trenutak za Partizan, ali uz Mozzart RELAX ovo ne važi i za vas. Čak i oni koji površno prate Mozzart Bet Superligu znaju da su Crno-beli pretposlednji na tabeli, sa samo sedam osvojenih bodova. Sa druge strane je tim koji je od početka godine na svom terenu izgubio svega tri meča. Tipujte na GG3+.
Oba tima daju gol
Bilbao ima mnogo bolji bilans sa lokalnim rivalom, ali Alaves se nalazi blizu vrha i kao takav je jedno od prijatnijih iznenađenja u dosadašnjih šest kola šampionata. Iz tog razloga malo zaziremo od keca, možda je bolje pokušati sa 0-2 ili 1X&0-2, dueli su im obično tvrdi.
Ukupno golova
Ovo je još jedan od parova na bogatom Mozzart RELAX meniju za danas. Poslednjih godina u njihovim odmeravanjima snaga i kvaliteta češće su dolazile dvojke nego kečevi. Štutgartova nekonstantnost i sada nešto veće izglede daje Dortmundu, koji je vezao pet trijumfa u različitim takmičenjima. Oni koji sumnjaju u goste mogu da probaju sa GG3+.
Konačan ishod
Prošlog vikenda Šarlroa je prekinuo Varegemovu polugodišnju nepobedivost, ali taj poraz ne može da poništi činjenicu da učenici engleskog stručnjaka Majkla Bila nisu za potcenjivanje. Anderleht i te kako ume da zabrlja i kada se to doda u jednačinu dobije se meč za preskakanje.
Konačan ishod