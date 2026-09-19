Olimpiko omiljeni stadion Nerazura, Rominih devet godina tuge

Obojica trenera sa najjačim adutima u napadu udariće na rasprodatom Olimpiku. Paulo Dibala i Donijel Malen biće zaduženi za golove Vučice, a s druge strane, aduti rumunskog stručnjaka kome je pomoćnik Aleksandar Kolarov jesu Lautaro Martines i Markus Tiram. Roma je kompletna, više je na slatkim mjkama Gasperini, dok Inter ne može da računa na Engleze Đeda Spensa, Džona Stounsa i Turčina Hakana Čalhanoglua, koga će verovatno u veznom redu zameniti Poljak Pjotr Zjelinski.

18.00: (2,60) Roma (3,40) Inter (2,70) - MR

Mreža srpskog golmana Mileta Svilara se zatresla samo jednom na “Čizmi” ove sezone. Nesuđeni golman Orlova demantovao je navode medija da je razgovarao ovog leta o prelasku u Juventus. On kaže da je prerano reći da je njegov tim kandidat za titulu.

“Jedva čekamo meč sa Interom, da se takmičimo protiv najjačeg tima u ligi”, rekao je poslednje dve sezone najbolji golman Serije A.

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Na pitanje može li Roma do titule, Svilar je rekao:

“To me tera da se osmehnem. U ovom gradu kada igrate dobro, dobijete dve ili tri utakmice, uzbeđenje i euforija raste, a kada gubite, to je drama. Moramo da budemo uravnoteženi, stabilni. Prošle sezone smo želeli plasman u Ligi šampiona i to smo ostvarili. Ako posle 20-25 utakmica budemo u vrhu, onda ćemo da razmišljamo o tituli”, istakao je Svilar.

20.45: (3,80) Venecija (3,50) Lacio (2,00) - MR

Zanimljivo da se rumunski trener nije pojavio na konferenciji za medije pred duel na Olimpiku. I Gasperini vidi Inter kao najbolji tim na Apeninima.

“Mislim da ima nešto više od svih ostalih. Rezultati govore sami za sebe i oni su izvanredni. Trebalo bi da se fokusiramo na sebe, a ne na druge. Zadovoljan sam onim što radimo i pokušavamo da se etabliramo u vrhu. Inter je godinama tu, Napoli je uspevao da se probije u tu grupu u nekim sezonama. Utakmice poput ove same po sebi zahtevaju mentalnu pripremu”, istakao je nekadašnji trener Atalante koji je Boginju provincije vinuo u orbitu pre nego što je stigao u Večni grad.

Interu je Roma stara mušterija kada se igra na Olimpiku. Čak pet vezanih utakmica Nerazuri su slavili u glavnom gradu Italije. U poslednje dve sezone bilo je minimalnih 1:0 za Inter. Vučica devet godina čeka na pobedu protiv tima iz Lombardije pred svojim navijačima. Poslednji put je dobila 2. oktobra 2016, kada je bilo 2:1.

ROMA (3-4-2-1): Svilar – Mančini, Balerdi, Ermozo – Luli, Kone, Kristante, Vesli – Dibala, Sule – Malen.

INTER (3-5-2): Martines – Bisek, Akandži, Bastoni – Diuf, Barela, Zjelinski, Džons, Dimarko – Tiram, Lautaro.

SERIJA A – 5. KOLO

Petak

Monca - Sasuolo 2:1 (0:0)

/Varela 51, 63pen - Adžić 88/

Subota

15.00: (2,00) Bolonja (3,40) Torino (3,90) - MR

15.00: (2,30) Udineze (3,30) Kaljari (3,20) - MR

18.00: (2,60) Roma (3,40) Inter (2,70) - MR

20.45: (3,80) Venecija (3,50) Lacio (2,00) - MR

Nedelja

12.30: (3,20) Fjorentina (3,40) Napoli (2,25) - MR

15.00: (6,00) Frozinone (4,30) Komo (1,53) - MR

15.00: (3,05) Parma (3,10) Đenova (2,50) - MR

18.00: (1,75) Juventus (3,60) Atalanta (4,90) - MR

20.45: (1,30) Milan (5,50) Leče (10,0) - MR

***Kvote su podložne promenama