Živković završava karijeru na Tumbi? Sve je realnije

Isti izvor piše da za srpskog fudbalera Solun nije samo prolazna stanica u karijeri, već i dom, jer je u njemu osnovao porodicu i oseća se kao svoj na svome.

Procena je da će dogovor biti zaključen u predviđenom roku, čime će Živković osigurati status jednog od najuticajnijih stranaca u modernoj istoriji kluba.

Uporedo sa tim, kako prenosi Metrosport, PAOK nudi Živkoviću višegodišnji zagarantovani ugovor uz značajna finansijska primanja kako bi dobio konačno „da”. Isti izvor navodi da se u Solunu očekuje i otac srpskog fudbalera, radi preciziranja završnih detalja, a koji zastupa Andriju i ima mogućnost direktnog dijaloga sa većinskim vlasnikom kluba.

Istovremeno, uprava PAOK-a nastoji da zatvori i pitanje produžetka saradnje sa Kirilom Despodovim. Bugarski ofanzivac, koji se oporavio od operacije prsta desne noge i trenira sa ekipom bez bolova, dobio je konkretnu ponudu kluba. Sam fudbaler je raspoložen za ostanak, a glavna razlika u pregovorima trenutno se odnosi na dužinu novog ugovora. Stari ističe na leto 2027. godine. Kada se pronađe rešenje i za to pitanje, i ta saradnja će biti zvanično produžena.