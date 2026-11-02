Živković završava karijeru na Tumbi? Sve je realnije
Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 17:13
Očekuje se da srpski reprezentativac potpiše trogodišnji ugovor na Tumbi
PAOK radi na završetku jednog od najvažnijih poslova kada je u pitanju igrački kadar, pošto pregovori oko produžetka ugovora sa Andrijom Živkovićem idu u pozitivnom smeru.
Prema pisanju grčke Gazete, sav fokus uprave crno-belih iz Soluna preusmeren je na slučaj srpskog reprezentativnog krila. Namera PAOK-a je potpuno jasna: žele da zadrže Živkovića na Tumbi nudeći mu trogodišnji ugovor, čime mu se otvara perspektiva da upravo u Solunu završi igračku karijeru.
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Isti izvor piše da za srpskog fudbalera Solun nije samo prolazna stanica u karijeri, već i dom, jer je u njemu osnovao porodicu i oseća se kao svoj na svome.
Procena je da će dogovor biti zaključen u predviđenom roku, čime će Živković osigurati status jednog od najuticajnijih stranaca u modernoj istoriji kluba.
Uporedo sa tim, kako prenosi Metrosport, PAOK nudi Živkoviću višegodišnji zagarantovani ugovor uz značajna finansijska primanja kako bi dobio konačno „da”. Isti izvor navodi da se u Solunu očekuje i otac srpskog fudbalera, radi preciziranja završnih detalja, a koji zastupa Andriju i ima mogućnost direktnog dijaloga sa većinskim vlasnikom kluba.
Istovremeno, uprava PAOK-a nastoji da zatvori i pitanje produžetka saradnje sa Kirilom Despodovim. Bugarski ofanzivac, koji se oporavio od operacije prsta desne noge i trenira sa ekipom bez bolova, dobio je konkretnu ponudu kluba. Sam fudbaler je raspoložen za ostanak, a glavna razlika u pregovorima trenutno se odnosi na dužinu novog ugovora. Stari ističe na leto 2027. godine. Kada se pronađe rešenje i za to pitanje, i ta saradnja će biti zvanično produžena.