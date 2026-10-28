Čak 18 penala na Enfildu: Vesli Fofana tragičar, Liverpul u četvrtfinalu (VIDEO)

Ispostavilo se tako da je nekadašnji član Lestera tragičar utakmice, jer je još pred kraj prvog poluvremena skrivio penal (da, da) i ispostavilo se da je bio u minus fazi meča koji nije bio previše atraktivan, ani sadržajan, sve do pomenutog raspucavanja kada je doživeo vrhunac.

Kada je u osmoj seriji pogodio Džo Gomes – i to prilično samouvereno – Alonso je odredio da šutira Vesli Fofana , ali je Francuz promašio ceo gol i slavlje na Enfildu je moglo da počne.

U šestoj seriji precizni su bili Barkola i Kolvil , u sedmoj je udarac Gravenberha ukrotio Majk Penders i to je dalo šansu Plavcima da se vrate na Stamford bridž podignutih pesnica, ali je zatim udarac Emehe odbranio Mamardašvili i dobili smo dodatnu dramu.

Skoro 40 minuta se ništa vredno pomena nije desilo, a onda se opasno zakuvalo na Enfildu. U razmaku od samo 270 sekundi viđena su dva jedanaesterca i oba su realizovana. Najpre je Rajan Gravenberh oborio Mojzesa Kaiseda, čini se nepotrebno, i častio Plavce najboljom šansom na utakmici. Iako se činilo da bi odgovornost mogao da preuzme Džordan Henderson, nekadašnji kapiten Crvenih je samo predstavljao masku za Morgana Rodžersa, koji je bez problema realizovao jedanaesterac i omogućio gostima da stignu do prednosti koju su nagovestili nešto ranije kada je Kaisedo probao da savlada Mamardašvilija, što je sve do penala bio jedini pokušaj oba tima u okvir gola.

Inače, u poslednjih devet utakmica Liga kupa nekadašnji član Aston Vile je zaslužan za čak 11 golova, što znači da mu ovo takmičenje baš prija.

Baš kao i Kodiju Gakpu. Mada je bio bezopasan u većem delu prvog poluvremena, tim Andonija Iraole je brzo vratio rezultatsku ravnotežu preko holandskog reprezentativca koji je u svakoj od sedam utakmica u Liga kupu na Enfildu bio strelac. Ukupno osam puta. Bio je to jasan pokazatelj šta domaćin može, jer je neposredno pre detalja u kome je Vesli Fofana igrao rukom probao preko Treja Enjonija, a malo zatim, umalo nije stigao i do preokreta, kada je udarac upravo Gakpa sa oko 25 metara ukrotio Majk Penders.

Ni u drugom poluvremenu akteri se nisu pretrgli, mada je meč mogao da prelomi Marko Palestra, jer je 12 minuta pre kraja propustio veliku šansu, a nešto ranije je Florijan Virc bio u situaciji da reši meč pre penala.

LIGA KUP ENGLESKE, 1/8 FINALA

Utorak

Bredford - Piterboro 2:0 (1:0)

/Gilesfej 13, Filips 67/

Flitvud - Arsenal 1:1 (1:0) penali: 5:3

/Lupalo Bi 21 - Đekereš 50/

Sreda

Mančester Siti - Brajton 2:2 (1:1) /penalima 4:3/

/Kovačić 40, Reis 72 - Jalkuje 30, Ruter 47/

Bornmut - Aston Vila 3:0 (1:0)

/Adli 7, Kuk 51, Rodrigez 69/

Fulam - Kristal Palas 0:1 (0:1)

/Enketija 37/

Sanderlend - Brentford 3:2 (3:1)

/Talbi 26, Tuterov 29, Fofana 39 - Vilson 42, Tijago 90+4/

Liverpul - Čelsi 1:1 (1:1) /penalima 6:5/

/Gakpo 43pen - Rodžers 40pen/

Četvrtak

20.45: (2,25) Everton (3,45) Njukasl (3,15)

*** kvote su podložne promenama