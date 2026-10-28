Spaleti, neko će morati da leti! Juventus delovao tužno u Đenovi
Vreme čitanja: 9min | sre. 28.10.26. | 22:52
Stara dama bez većih problema poražena u Đenovi - 0:2
Činjenica je da Juventus ima gotovo dvocifren broj povređenih igrača, što predstavlja ogroman teret i za najbolje ekipe u Evropi, ali Juventus u ovoj sezoni igra daleko ispod svog renomea, bez obzira na okolnosti. Stara dama je toliko bila nemoćna u Đenovi, da se sve pretvorilo u tužnu priču Bjankonera na Marasiju. Sa druge strane, domaćin je bio silno motivisan, na fantastičan način je otvorio utakmicu i na krilima Tomaza Baldancija došao treće pobede u sezoni – 2:0 (2:0).
Takođe, činjenično je stanje i da je Lučano Spaleti potpuno izgubio kompas. Deluje da više ne može da pronađe način kojim bi izvukao ekipu iz trenutne situacije, a ogroman deo javnosti oko trofejnog torinskog kluba smatra da je njegova odgovornost najveća. Juventus je osmi na tabeli, ima samo četiri pobede u uvodnih devet mečeva u sezoni (uz dva remija i tri poraza) što je daleko ispod kriterijuma trofejnog kluba.
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Već od uvodnih minuta utakmcie videlo se da crno-bele čeka pakleno veče. Đenova je od starta nametnula snažan ritam, domaći su igrali sa ogromnom energijom, zatvarali sve prilaze svom golu i vršili konstantan presing na polju protivnika, dok je Juventus delovao potpuno pogubljeno i bezidejno. Inicijativa se brzo isplatila u 12. minutu, kada je nakon oštre lopte Tomaza Baldancija i udarca Kingslija Ezibuea, uz nesrećnu reakciju gostiju, lopta završila iza leđa nemoćnog Vikarija.
Ni tu nije bio kraj mukama gostiju iz Torina. Dok je Stara dama pokušavala da prenese težište igre na protivničku polovinu, izabranici Lučana Spaletija nastavili su da greše u predaji lopte. Kazna je stigla u 28. minutu - Vitnja je namučio Pjera Kalulua, lopta se odbila do raspoloženog Baldancija, čiji je udarac uprevario Vikarija za velikih 2:0. Do kraja prvog poluvremena Juventus nije uspeo da poveže redove, a najozbiljniju šansu propustio je upravo Kalulu, čiji je udarac u nadoknadi završio van okvira gola.
U nastavku meča Spaleti je reagovao dvostrukom izmenom, uvođenjem Nika Voltemadea i Edona Žegrove, čime je najavljena totalna ofanziva gostiju. Iako su u poslednjih pola sata gosti preuzeli inicijativu i stvorili nekoliko opasnih situacija pred golom Džastina Bejloa - uključujući i uzbuđenje u nadoknadi kada je Teun Kopmajners iz slobodnog udarca pogodio prečku – Đenova se disciplinovano branila i rutinski sačuvala prednost.
Napoli je silovitom u drugom poluvremenu protutnjao kroz Moncu i slavio sa ubedljivih 4:1, čime je nastavio poteru za vrhom tabele. Ekipa Maksa Alegrija, koji je duel pratio sa tribina zbog suspenzije, morala je dobro da se pomuči u prvom delu igre, pošto je nakon vođstva gostiju i sjajne realizacije Rasmusa Hojlunda već u 10. minutu, domaćin uspeo da uzvrati preko raspoloženog Varele neposredno pred odlazak na odmor, uz oklevanje Vanje Milinković Savića na gol-liniji.
Ipak, u nastavku je usledila potpuna dominacija i rapsodija partenopeja na terenu. Otpor brianzola slomio je Mateo Politano preciznim udarcem u 48. minutu nakon velike greške u odbrani domaćih, dok je Rafa Marin glavom povisio prednost sredinom drugog dela. Tačku na izuzetno efikasno drugo poluvreme i ubedljiv trijumf gostiju stavio je Kevin de Brujne pogotkom nakon odličnog proigravanja Langa.
Napoli je rutinski kontrolisao ritam utakmice i kaznio svaku grešku indisponirane odbrane Monce. Ulazak svežih snaga sa klupe, predvođenih Kevinom de Brujneom, doneo je dodatnu kreativnost i mirnoću u veznom redu, pa su gosti bez većih problema priveli meč kraju i upisali nova tri boda koja bi mogla da im daju ogroman vetar u leđa pred nastavak sezone.
SERIJA A, 9. KOLO
Utorak
Sasuolo - Lacio 2:6 (2:4)
/Torsdvet 7, Espozito 43 - Tejlor 2, Isaksen 13, Musolini 16, Zakanji 45, Noslin 55, 65/
Torino - Komo 1:3 (1:0)
/Adams 24 - Ramon 82, Paz 87, Baturina 90+2/
Roma - Kaljari 4:2 (2:1)
/Luli 15, Pizili 21, Mora 85, Malen 87 - Enzola 10pen, Maldini 81/
Sreda
Milan – Bolonja 2:4 (2:1)
/Sise 14, 27 – Embangula 8, 62, 86, Bartesagi 82/
Venecija – Inter 0:2 (0:0)
/Moreno 79 ag, Adams 82 ag/
Parma – Udineze 0:0
Đenova - Juventus 2:0 (2:0)
/Ezibue 12, Baldanci 28/
Monca - Napoli 1:4 (1:1)
/Varela 43 - Hejlund 10, Politano 48, Marin 62, De Brujne 67/
Četvrtak
18.30: (1,65) Frozinone (4,30) Leče (4,50)
20.45: (2,25) Fiorentina (3,80) Atalanta (2,90)
*** kvote su podložne promenama