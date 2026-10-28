Spaleti, neko će morati da leti! Juventus delovao tužno u Đenovi

Već od uvodnih minuta utakmcie videlo se da crno-bele čeka pakleno veče. Đenova je od starta nametnula snažan ritam, domaći su igrali sa ogromnom energijom, zatvarali sve prilaze svom golu i vršili konstantan presing na polju protivnika, dok je Juventus delovao potpuno pogubljeno i bezidejno. Inicijativa se brzo isplatila u 12. minutu, kada je nakon oštre lopte Tomaza Baldancija i udarca Kingslija Ezibuea, uz nesrećnu reakciju gostiju, lopta završila iza leđa nemoćnog Vikarija.

Ni tu nije bio kraj mukama gostiju iz Torina. Dok je Stara dama pokušavala da prenese težište igre na protivničku polovinu, izabranici Lučana Spaletija nastavili su da greše u predaji lopte. Kazna je stigla u 28. minutu - Vitnja je namučio Pjera Kalulua, lopta se odbila do raspoloženog Baldancija, čiji je udarac uprevario Vikarija za velikih 2:0. Do kraja prvog poluvremena Juventus nije uspeo da poveže redove, a najozbiljniju šansu propustio je upravo Kalulu, čiji je udarac u nadoknadi završio van okvira gola.

U nastavku meča Spaleti je reagovao dvostrukom izmenom, uvođenjem Nika Voltemadea i Edona Žegrove, čime je najavljena totalna ofanziva gostiju. Iako su u poslednjih pola sata gosti preuzeli inicijativu i stvorili nekoliko opasnih situacija pred golom Džastina Bejloa - uključujući i uzbuđenje u nadoknadi kada je Teun Kopmajners iz slobodnog udarca pogodio prečku – Đenova se disciplinovano branila i rutinski sačuvala prednost.