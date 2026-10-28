Bajern se poigrao sa drugoligašem - luda 'panenka' Olisea; Luković odveo Kajzer u osminu finala (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | sre. 28.10.26. | 23:07
Bajer Leverkuzen okrenuo od 0:2 do 5:2
Bajern Minhen očekivano - lako i ubedljivo do osmine finala DFB kupa u kom brani trofej osvojen protekle sezone. Magdeburg je došao na Alijanc arenu da pokuša da igra, da se isprsi, međutim više od počasnog gola nije mogao - 6:1. Domaćin je od početka do kraja kontrolisao situaciju, posebno ambiciozan bio u drugom poluvremenu, kada rivalu nije dozvolio niti jednu ozbiljniju akciju, a želeo da mu do vrha napuni mrežu. Ili kako bi svojevremeno rekao Pep Gvardiola - 'ispoštovao protivnika maksimalno'.
Hari Kejn, od ponedeljka zvanično najbolji fudbaler planete, presedeo je svih 90 minuta na klupi. Tek drugi put otkako je stigao u Minhen, Ismael Saibari zaigrao je kao startna 'devetka'. Protiv Šalkea u Gelzenkirhenu nije se proslavio (0:0) - baš kao ni čitav tim - no večeras je sve funkcionisalo mnogo bolje.
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Sjajno je Marokanac sarađivao sa Majklom Oliseom i Lenart Karlom, prvi gol namestio, drugi sam postigao, kod trećeg (penal) imao veliku ulogu u izgradnji akcije... O Oliseu je izlišnop trošiti reči. Prošlosezonski 27 golova 35 asistencija bilo je dovoljno tek za deveto mesto u trci za Zlatnu loptu, međutim to čudesnog Francuza nije demoralisalo. Štaviše, igra kao u transu, očito rešen da još ozbiljnije napadne najvažnije individualno priznanje u svetu fudbala.
Olise je učestvovao u prva tri pogotka - dva dao, jedan namestio - čime je lični učinak ove sezone podigao na 12 golova i sedam asistencija (na 12 mečeva u svim takmičenjima). Posebno je oduševio način na koji je izveo udarac sa 11 metara. Bila je to 'panenka', ali ne obična. Bajernov čudnovati superstar gotovo da nije udario loptu, više ju je gurnuo u mrežu?!
Još jednu dobru partiju pružio je Alfonso Dejvis (gol dao, gol namestio), a istakao se mlađani Karl. U 70. minutu je asistirao Dejvisu, no lepša su bila dva poteza koje možemo nazvati 'asistencijom za asistenciju' - za drugi i peti gol Bajerna.
Obratite samo pažnju na taj pas za Dejvisa u 73. minutu...
Vredi pomenuti da je 19-godišnji vezista David Santos Dajber postigao debitantski pogodak u seniorskom sastavu Bajerna, čime je postavio konačnih 6:1.
Bajer Leverkuzen nije dobro ušao u utakmicu sa Nirnbergom Miroslava Klosea. Do 30. minuta imao je zaostatak od dva gola, ali je u nastavku zaigrao mnogo ozbiljnije, koncentrisanije, agilnije i uspeo da materijalizuje daleko veći individualni kvalitet.
Kapiten Edmond Tapsoba je s dva gola izjednačio, a potpuni preokret režirali Patrik Šik, Jonas Hofman i Lukas Vaskez.
Za nas interesantan meč odigran je u Hanoveru, gde domaćin poklekao pred Kajzerslauternom (0:2) za koji igra Miloš Luković. Mladi napadač postigao je drugi gol u sezoni i prvi na ovom susretu, čime je trasirao put u osminu finala za Đavole.
Luković je lepo gađao sa 16 metara (VIDEO).
KUP NEMAČKE, 1/16 FINALA
Utorak
Bohum - Majnc 2:0 (0:0)
/Rasmusen 46, Hofman 75/
Grosaspah - Augzburg 2:4 (1:2)
/Molinari 22, Čeliktaš 46 - Ribeiro 13, 21, Ibrahimović 69, Kade 74/
Rot Vajs Esen - Lajpcig 1:2 (1:0)
/Brume 9 - Baumgartner 78, 82/
Hamburg - Ajntraht Frankfurt 1:3 (0:0)
/Mofi 79 - Koh 56, Burkart 71, Ebnutalib 75/
Elvezberg - Darmštat 0:2 (0:1)
/Kel 6, Smit 56/
Borusija Dortmund - Verder 3:2
/Girasi 6, Čukvuemeka 17, Zabicer 90+3 - Filkrug 65pen, 68/
Borusija Menhengladbah - Karlsrue 2:0 (1:0)
/Hak 7, Ulrih 49/
Keln - Union Berlin 5:0 (1:0)
/El Mala 32, 60, Majna 51, Johaneson 78, Sebulonsen 88/
Sreda
Jedeloh - Herta 0:2 (0:0)
/Brekalo 57, Ajtšhberger 63/
Paderborn - Štutgart 0:1 (0:0)
/Undav 90/
Dinamo Drezden - Šalke 2:0 (0:0)
/Čović 53, Daferner 88/
Frajburg - Volfzburg 3:2 (1:2)
/Matanović 6, Goto 75, 90+2 - Šiogaj 8, 43/
Holštajn Kil - Hofenhajm 4:3 penalima (1:1, 1:1)
/Kapralik 22 - Hložek 11/
Hanover - Kajzerslautern 0:2 (0:1)
/Luković 14, Prtajin 86/
Bajern Minhen - Magdeburg 6:1 (2:1)
/Olise 10, 50pen, Saibari 21, Dejvis 70, Braun 73, Dajber 90+3 - Žukovski 15/
Bajer Leverkuzen - Nirnberg 5:2 (1:2)
/Tapsoba 41, 49, Šik 70pen, Hofman 78, Lukas Vaskez 89 - Lubah 13, 30/