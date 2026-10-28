Bajern se poigrao sa drugoligašem - luda 'panenka' Olisea; Luković odveo Kajzer u osminu finala (VIDEO)

Bajern Minhen očekivano - lako i ubedljivo do osmine finala DFB kupa u kom brani trofej osvojen protekle sezone. Magdeburg je došao na Alijanc arenu da pokuša da igra, da se isprsi, međutim više od počasnog gola nije mogao - 6:1. Domaćin je od početka do kraja kontrolisao situaciju, posebno ambiciozan bio u drugom poluvremenu, kada rivalu nije dozvolio niti jednu ozbiljniju akciju, a želeo da mu do vrha napuni mrežu. Ili kako bi svojevremeno rekao Pep Gvardiola - 'ispoštovao protivnika maksimalno'.

Hari Kejn, od ponedeljka zvanično najbolji fudbaler planete, presedeo je svih 90 minuta na klupi. Tek drugi put otkako je stigao u Minhen, Ismael Saibari zaigrao je kao startna 'devetka'. Protiv Šalkea u Gelzenkirhenu nije se proslavio (0:0) - baš kao ni čitav tim - no večeras je sve funkcionisalo mnogo bolje.