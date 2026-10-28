Napoli nastavlja da niže pobede, Obradovićev Hapoel preokrenuo protiv Le Mana

Pravi maraton viđen je u Solunu, gde je Aris nakon skoro dva i po sata žestoke borbe na svom parketu uspeo da savlada Cedevita Olimpiju rezultatom 78:73. Domaći sastav je do slavlja vodio Met Morgan sa 18 poena, dok je Džeremaja Robinson-Erl ostvario moćan dabl-dabl sa 13 poena i 11 skokova. U taboru tima iz Ljubljane najefikasniji bio je Metju Hart sa 19 poena, dok je Entoni Kauan dodao 14.

Srpski internacionalac Stefan Jović odigrao je pet minuta i nije se upisao u listu strelaca u Arisu.

Veliko iznenađenje priredio je Kemnic, koji je na svom parketu deklasirao aktuelnog šampiona, ekipu Burga, rezultatom 96:77, nanevši joj već četvrti poraz u sezoni. Junak ubedljive pobede bio je Bendžamin Barnam sa 22 poena i 11 skokova, dok je kod gostiju iz Francuske odskočio Tajris Samjuel sa 16 poena.

Uzbudljive završnice viđene su širom Evrope. Hapoel Jerusalim pod komandom Saše Obradovića savladao je Le Man sa 90:83, zahvaljujući strahovitom preokretu u četvrtoj četvrtini (25:16) na pogon Keneta Loftona (15 poena) i Devontea KejKoka (14 poena). Sličan scenario režirala je i Tortona, koja je napravila veliki preokret protiv Rostoka (86:83) dobivši poslednju deonicu sa 29:13, najviše zahvaljujući inspirisanom Đordanu Bortolaniju (16 poena).

U ostalim mečevima, litvanski Šiaulijaj je na domaćem terenu nadigrao Maksimu Romu sa 98:93 na krilima Majkla Kafija (22 poena) i Dovidasa Romančenka (17 poena), neutralisavši tako odlična izdanja Brintona Lemara (19 poena) i Arona Holideja (16 poena). Tofaš je bio izuzetno ubedljiv u Poljskoj protiv Šljonska sa 90:74, uz 19 ubačenih poena Trejšona Turmana.