Valančijunas i Streling Braun naoštreni za Partizan

Značajan napadački teret podneli su još Dastin Sliva sa 13 i Marijus Grigonis sa 12 poena i četiri asistencije, dok je pod koševima veliku podršku Valančijunasu pružio Ažuolas Tubelis sa 11 uhvaćenih lopti i devet poena.

Kod poraženog sastava iz Bolonje odskočio je Derik Alston sa 18 poena, dok su Trej Frejzer i Amara Dijara ubeležili 14, odnosno 13 poena.

Iako je italijanski predstavnik otvorio meč vođstvom i dobio uvodnu deonicu sa 22:14, gosti su brzo promenili ploču. Do odlaska na pauzu Žalgiris je preokrenuo rezultat na 37:35, da bi u trećem kvartalu usledila prava rafalna paljba. Litvanci su u toj deonici usuli čak 28 poena, odlepili se na 65:53, a potom bez ikakve drame mirno priveli meč kraju i slavili sa ubedljivih 17 poena razlike.

Obe ekipe sada imaju izjednačen skor od četiri pobede i četiri poraza (4-4), ostajući u samom zapletu za mesta koja vode u narednu fazu. Izabranike iz Kaunasa u petak, 30. oktobra očekuje okršaj sa Partizan Mozzart Betom u njihovoj usijanoj „Žalgirio Areni”, dok će Virtus na svom parketu odmeriti snage sa Bešiktašem.

EVROLIGA - 8. KOLO

Utorak

Dubai - Pariz 93:99

/Roden 20 - Bejkon 24/

Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78

/Karter 24 - Klark 19/

Bajern Minhen - Barselona 84:88

/Jokubaitis – Panter 23/

Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75

/Nan 20 - Hol 15/

Valensija - Fenerbahče 86:78

/Šorts 23 - Boldvin 19/

Baskonija - Real Madrid 86:104

/Loson 17 - Maledon 19/

Sreda

Bešiktaš - Olimpijakos 73:81

/Novel 15 - Vezenkov 16/

Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes 118:88

/Blejkni 35 - Oturu 19/

Asvel - Partizan Mozzart Bet 82:75

/Mils 14 - Stivens 13/

Virtus Bolonja - Žalgiris 91:74

/Alston 18 - Valančijunas 17/