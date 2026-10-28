Valančijunas i Streling Braun naoštreni za Partizan
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 22:54
Sigurna pobeda Žalgirisa protiv Virtusa
Litvanski velikan poslao je zastrašujuću poruku beogradskim crno-belima uoči njihovog okršaja u Kaunasu. Košarkaši Žalgirisa demonstrirali su silu na vrućem gostovanju u Italiji, pregazivši Virtus rezultatom 91:74 u okviru 8. kola Evrolige, ponajviše zahvaljujući fantastičnom izdanju predvodnika tima koji hvataju šampionski ritam u pravom trenutku.
Prva violina susreta bio je Jonas Valančijunas, koji je pružio ubedljivo najdominantniju partiju od dolaska u tabor litvanskog giganta. Iskusni centar postavio je moćan dabl-dabl standard sa 17 poena, 11 skokova i dve asistencije, u potpunosti zaključavši pristup sopstvenom reketu. Uz njega, posebne glavobolje odbrani Đoana Penjaroje zadaće i raspoloženi Sterling Braun. Nekadašnji NBA bek potvrdio je izvrsnu formu ubacivši 14 poena, delujući nezaustavljivo u tranziciji i u šutu sa distance.
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Značajan napadački teret podneli su još Dastin Sliva sa 13 i Marijus Grigonis sa 12 poena i četiri asistencije, dok je pod koševima veliku podršku Valančijunasu pružio Ažuolas Tubelis sa 11 uhvaćenih lopti i devet poena.
Kod poraženog sastava iz Bolonje odskočio je Derik Alston sa 18 poena, dok su Trej Frejzer i Amara Dijara ubeležili 14, odnosno 13 poena.
Iako je italijanski predstavnik otvorio meč vođstvom i dobio uvodnu deonicu sa 22:14, gosti su brzo promenili ploču. Do odlaska na pauzu Žalgiris je preokrenuo rezultat na 37:35, da bi u trećem kvartalu usledila prava rafalna paljba. Litvanci su u toj deonici usuli čak 28 poena, odlepili se na 65:53, a potom bez ikakve drame mirno priveli meč kraju i slavili sa ubedljivih 17 poena razlike.
Obe ekipe sada imaju izjednačen skor od četiri pobede i četiri poraza (4-4), ostajući u samom zapletu za mesta koja vode u narednu fazu. Izabranike iz Kaunasa u petak, 30. oktobra očekuje okršaj sa Partizan Mozzart Betom u njihovoj usijanoj „Žalgirio Areni”, dok će Virtus na svom parketu odmeriti snage sa Bešiktašem.
EVROLIGA - 8. KOLO
Utorak
Dubai - Pariz 93:99
/Roden 20 - Bejkon 24/
Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78
/Karter 24 - Klark 19/
Bajern Minhen - Barselona 84:88
/Jokubaitis – Panter 23/
Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75
/Nan 20 - Hol 15/
Valensija - Fenerbahče 86:78
/Šorts 23 - Boldvin 19/
Baskonija - Real Madrid 86:104
/Loson 17 - Maledon 19/
Sreda
Bešiktaš - Olimpijakos 73:81
/Novel 15 - Vezenkov 16/
Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes 118:88
/Blejkni 35 - Oturu 19/
Asvel - Partizan Mozzart Bet 82:75
/Mils 14 - Stivens 13/
Virtus Bolonja - Žalgiris 91:74
/Alston 18 - Valančijunas 17/