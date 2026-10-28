Tanasković: Dali smo sve od sebe, nije išlo

Nakon meča, Nikola Tanasković je hladne glave analizirao šta se dogodilo u samom finišu i istakao da su svi igrači dali maksimum, ali da su sitnice presudile.

„Sigurno su se svi momci borili, svi smo dali svoj maksimum. Eto, na kraju to nije išlo, nismo pogodili neke šuteve. Dozvolili smo im da se vrate u utakmicu u tih zadnjih četiri-pet minuta i jednostavno izgubili utakmicu”, rekao je Tanasković.

U trenucima kada je Partizan pravio osetnu razliku, petorka na terenu delovala je izuzetno uigrano, a u sistem se uspešno uklapao i novajlija Robert Franks. Tanasković naglašava da tim pobeđuje i gubi isključivo zajedno.

„Mislim da smo svi došli da damo svoj maksimum. Jednostavno, svi smo zajedno zaslužni i za poraz i za pobede, tako da idemo dalje.”

I sam Tanasković imao je odlične role u tom periodu...

„Osećam se dobro. Otvorio se taj neki ’short roll’, na kraju je ispalo dobro što se tog dela igre tiče. Ali idemo dalje, da probamo da vratimo ovaj poraz i da dobijemo u Kaunasu.”