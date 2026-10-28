Tanasković: Dali smo sve od sebe, nije išlo
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 23:12
"Nismo pogodili šuteve", kaže Tanasković posle poraza od Asvela
/Od izveštača Mozzart Sporta iz Liona/
Košarkaši Partizan Mozzart Beta pretrpeli su izuzetno težak i bolan poraz na gostovanju Asvelu u Francuskoj. Iako su crno-beli u jednom momentu imali potpunu kontrolu nad dešavanjima na parketu, igrali sjajno i u četvrtoj deonici stigli do ubedljivih plus 11, u samoj završnici usledio je neočekivan i neshvatljivo velik pad. Dozvolili su domaćinu seriju u poslednjih šest minuta i na kraju sami sebi zakomplikovali situaciju, ostavši bez već viđene pobede.
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Nakon meča, Nikola Tanasković je hladne glave analizirao šta se dogodilo u samom finišu i istakao da su svi igrači dali maksimum, ali da su sitnice presudile.
„Sigurno su se svi momci borili, svi smo dali svoj maksimum. Eto, na kraju to nije išlo, nismo pogodili neke šuteve. Dozvolili smo im da se vrate u utakmicu u tih zadnjih četiri-pet minuta i jednostavno izgubili utakmicu”, rekao je Tanasković.
U trenucima kada je Partizan pravio osetnu razliku, petorka na terenu delovala je izuzetno uigrano, a u sistem se uspešno uklapao i novajlija Robert Franks. Tanasković naglašava da tim pobeđuje i gubi isključivo zajedno.
„Mislim da smo svi došli da damo svoj maksimum. Jednostavno, svi smo zajedno zaslužni i za poraz i za pobede, tako da idemo dalje.”
I sam Tanasković imao je odlične role u tom periodu...
„Osećam se dobro. Otvorio se taj neki ’short roll’, na kraju je ispalo dobro što se tog dela igre tiče. Ali idemo dalje, da probamo da vratimo ovaj poraz i da dobijemo u Kaunasu.”
Prostora za dublje analize i tugovanje nema, jer crno-bele već za dva dana očekuje paklen okršaj protiv Žalgirisa, tima koji je u ovom kolu ubedljivo slavio protiv Virtusa u Bolonji.
„Nema se mnogo vremena ni da se razmišlja. Oni su večeras dobili 20 razlike, igraju dobro, tako da će sigurno biti teška utakmica. Na nama je da dođemo sa borbom, energijom i da ne dozvolimo ovakve padove. Imali smo tokom cele utakmice padove energije u raznim momentima, gde smo jednostavno dozvolili protivniku da da neke lagane poene i da uhvati dosta ofanzivnih skokova. To je neki ključ koji nas je krasio do sada i treba da nas krasi i dalje.”
Na pitanje kako sačuvati mirnoću u kriznim momentima i održati kontinuitet tokom svih 40 minuta, borbeni krilni centar jasno podvlači šta mora biti temelj igre u Litvaniji.
„Moramo jednostavno da znamo koga napadamo, šta napadamo i da u odbrani damo svoj maksimum. Sigurno će biti nekih momenata, uvek ih bude, svaki tim ima periode kada padne u napadu. Ali odbrana je ključ. Tu moraš da daš maksimum i da sprečiš protivnika u tim momentima — kada tebi ne ide u napadu, jednostavno ne sme da ide ni njima. Prosto”, zaključio je Tanasković.
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Priredila: Marija Jovanović