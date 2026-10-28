Vildoza bez izgovora za poraz u Lionu: Nismo znali šta da radimo
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 23:02
Argentinac nije mogao da sakrije nezadovoljstvo posle poraza od Asvela u 8. kolu Evrolige
/Od izveštača Mozzart Sporta iz Liona/
Košarkaši Partizan Mozzart Beta pretrpeli su težak i izuzetno bolan poraz na gostovanju Asvelu u Francuskoj. Iako su crno-beli u jednom trenutku imali sve u svojim rukama — igrali sjajno, hvatali napadački ritam i u četvrtoj četvrtini otišli na visokih plus 11 — u samoj završnici usledilo je potpun pomračaj. Sve što su gradili prosuli su za svega nekoliko minuta, dozvolili domaćinu veliku seriju i na kraju sami sebi presudili.
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Jedan od aktera ove utakmice, Luka Vildoza, nije tražio izgovore nakon meča...
„Mislim da smo jednostavno prestali da igramo. Nismo znali šta da radimo, bili suviše statični. Oni su pogađali, igrali dobro pred svojom publikom i na kraju su zasluženo slavili”, iskren je bio Vildoza.
Partizan je tokom treće i na početku četvrte deonice prikazao košarku kakvu navijači žele da vide, ali je kontinuitet ponovo izostao u presudnim momentima.
„To je način na koji moramo da igramo, ali loša stvar je što nismo uspeli da izdržimo u tom ritmu svih 40 minuta. Na kraju su oni pobedili, ali ako uspemo to da popravimo, verujem da možemo biti zaista dobar tim.”
Slični padovi u završnicama već su se dešavali crno-belima ove sezone, zbog čega se postavlja pitanje kako to prebroditi i pronaći željenu stabilnost.
„Naravno da je sve na nama. Ne znam da li je pitanje vremena i da li ćemo ikada doći do toga, ali ako nastavimo da radimo kao do sada, verujem da možemo. Ako ostanemo zajedno kao tim, verujemo jedni drugima i protok lopte bude pravi, moći ćemo mnogo bolje da zatvaramo utakmice. Danas nismo odigrali dobro poslednjih četiri ili pet minuta i, kao što sam rekao, oni su zaslužili pobedu.”
Raspored ne ostavlja nimalo prostora za tugovanje — crno-bele već za dva dana očekuje novo izuzetno teško gostovanje protiv Žalgirisa u Kaunasu, tima koji je upravo ubedljivo slavio protiv Virtusa u Bolonji.
„Očekuje nas izuzetno teška utakmica. Tamo je uvek teško igrati, znamo kakve navijače imaju i kakav su tim sklopili ove sezone. Dobili su Virtus u gostima sa skoro 20 razlike, što dovoljno govori. Moramo da se fokusiramo, podignemo glave, zaboravimo ovo i sutra radimo zajedno. Moramo ostati ujedinjeni.”
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Na pitanje kako se izboriti sa paklenom atmosferom u Litvaniji i slabijim ulaskom u meč kakav se desio u Francuskoj, Vildoza je poručio da fokus mora biti isključivo na svlačionici i sopstvenim redovima...
„Navikli smo na takvu atmosferu. Imamo 12, 15, 20 igrača u rosteru i moramo da se držimo zajedno, bez obzira na to šta se dešava van terena. Ako dostignemo taj nivo samopouzdanja i dobre košarke, bićemo odličan tim. Danas to nismo dokazali, oni su zasluženo pobedili”, zaključio je Vildoza.
Priredila: Marija Jovanović