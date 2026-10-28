Vildoza bez izgovora za poraz u Lionu: Nismo znali šta da radimo

Jedan od aktera ove utakmice, Luka Vildoza, nije tražio izgovore nakon meča...

„Mislim da smo jednostavno prestali da igramo. Nismo znali šta da radimo, bili suviše statični. Oni su pogađali, igrali dobro pred svojom publikom i na kraju su zasluženo slavili”, iskren je bio Vildoza.

Partizan je tokom treće i na početku četvrte deonice prikazao košarku kakvu navijači žele da vide, ali je kontinuitet ponovo izostao u presudnim momentima.

„To je način na koji moramo da igramo, ali loša stvar je što nismo uspeli da izdržimo u tom ritmu svih 40 minuta. Na kraju su oni pobedili, ali ako uspemo to da popravimo, verujem da možemo biti zaista dobar tim.”

Slični padovi u završnicama već su se dešavali crno-belima ove sezone, zbog čega se postavlja pitanje kako to prebroditi i pronaći željenu stabilnost.

„Naravno da je sve na nama. Ne znam da li je pitanje vremena i da li ćemo ikada doći do toga, ali ako nastavimo da radimo kao do sada, verujem da možemo. Ako ostanemo zajedno kao tim, verujemo jedni drugima i protok lopte bude pravi, moći ćemo mnogo bolje da zatvaramo utakmice. Danas nismo odigrali dobro poslednjih četiri ili pet minuta i, kao što sam rekao, oni su zaslužili pobedu.”