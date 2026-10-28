Spartak na krilima Omića naneo prvi poraz lideru grupe F

Nije ovo bila utakmica u kojoj su ekipe blistale u napadu, ali je tim Vladimira Jovanovića pokazao da ume da odigra čvrsto i sačuva prednost kada je najpotrebnije. Posle izjednačenog prvog poluvremena, u kojem su obe ekipe postigle po samo 29 poena, Spartak je u trećoj četvrtini uspeo da stekne dvocifrenu prednost, a u poslednjih deset minuta uđe sa šest poena viška (55:49).

Domaćin je pretio do samog kraja. Šole je u završnici uspeo da priđe na samo poen zaostatka, ali je Igor Drobnjak pogodio trojku na nešto više od minut do kraja i odbio nalet francuske ekipe. Subotičani su potom sa linije slobodnih bacanja sačuvali pobedu i naneli Šoleu prvi poraz u grupi F.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je perfektni Alen Omić sa 15 poena (7/7 iz igre) i sedam skokova, Drobnjak je dodao 11, a Stefan Lazarević 10. Kod domaćina se istakao Lin Kid sa 15 poena.