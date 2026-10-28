Spartak na krilima Omića naneo prvi poraz lideru grupe F
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 22:58
Šole nije imao rešenje za centra Subotičana, koji je meč završio sa 15 poena bez promašaja
Dva puta su košarkaši Spartaka prethodnih nedelja imali priliku da poslednjim šutem dođu do pobede, ali oba puta ostali su praznih ruku. Najpre je Džalon Pipkins promašio šut za trijumf protiv Hapoela Holona, a onda Subotičani ni protiv Partizana nisu uspeli da iskoriste poslednji napad.
Ipak, ovog puta neizvesna završnica konačno je otišla na njihovu stranu! Spartak je u trećem kolu FIBA Lige šampiona savlado do tada neporaženi Šole na gostovanju u Francuskoj sa 69:65 i stigao do drugog trijumfa u Fiba Ligi šampiona.
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Nije ovo bila utakmica u kojoj su ekipe blistale u napadu, ali je tim Vladimira Jovanovića pokazao da ume da odigra čvrsto i sačuva prednost kada je najpotrebnije. Posle izjednačenog prvog poluvremena, u kojem su obe ekipe postigle po samo 29 poena, Spartak je u trećoj četvrtini uspeo da stekne dvocifrenu prednost, a u poslednjih deset minuta uđe sa šest poena viška (55:49).
Domaćin je pretio do samog kraja. Šole je u završnici uspeo da priđe na samo poen zaostatka, ali je Igor Drobnjak pogodio trojku na nešto više od minut do kraja i odbio nalet francuske ekipe. Subotičani su potom sa linije slobodnih bacanja sačuvali pobedu i naneli Šoleu prvi poraz u grupi F.
Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je perfektni Alen Omić sa 15 poena (7/7 iz igre) i sedam skokova, Drobnjak je dodao 11, a Stefan Lazarević 10. Kod domaćina se istakao Lin Kid sa 15 poena.