Čam oduševljen Rijerom: Ubedi igrače da mogu da polete

Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 23:04
„Drugačiji je trener, ne znam kako da vam objasnim, ali on zaista učini da se osećamo posebno“, istakao Zvezdin ofanzivac
Svaka promena predstavlja svojevrsnu šok terapiju, svaki trener unese nešto novo, ali to sa kakvim entuzijazmom je Muhamed Čam pričao o Albertu Rijeri okupljenim novinarima posle pobede Crvene zvezde nad Viktorijom Plzenj (3:0), ukazuje da u svlačionici srpskog šampiona zaista duvaju neki novi vetrovi posle samo par dana zajedničkog rada.
„Teška utakmica, jer dobar je protivnik, ali nama je gospodin Rijera doneo drugačiji stil, novu energiju. Znali smo da moramo da damo sve od sebe. Malo nam je bilo ponestalo samopouzdanja nakon prethodnih utakmica, ali nam je trener to vratio, ubedio nas da imamo mnogo odličnih igrača i pokazali smo danas pobedom od 3:0. Mogla je da bude i ubedljivija.“
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A, onda, još hvalospeva na račun novog trenera:
„Trenirali samo zajedno svega par dana, mnogo informacija, ali već se osećamo kao da možemo da igramo protiv svakoga. Da dominiramo. Imamo puno samopoudanja, drugačiji je trener, ne znam kako da vam objasnim ljudi, morate to sami da doživite, ali on zaista učini da se osećamo posebno, daje svakom igraču takvo samopouzdanje da pomislite da možete da poletite. Veoma sam srećan, dobio sam energiju koju sam tražio godinama.“
Ovo se ne može uporediti sa Hapoel Ber Ševom, kada je pritisak okovao crveno-bele:
„Ovo je Crvena zvezda, veliki klub. Ovde je svaki dan pritisak. Neulazak u Ligu šampiona je težak udarac, ali okrenuli smo se Ligi Evrope. Opet kažem, trener nam je pomogao, dao nam je osećanje da smemo i da pogrešimo. Tražio sam ovo od prvog dana kada sam došao, skinuo teret sa sebe i uživam“, zaključio je jedan od boljih aktera večerašnje utakmice.