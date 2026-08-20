Čam oduševljen Rijerom: Ubedi igrače da mogu da polete

A, onda, još hvalospeva na račun novog trenera:

„Trenirali samo zajedno svega par dana, mnogo informacija, ali već se osećamo kao da možemo da igramo protiv svakoga. Da dominiramo. Imamo puno samopoudanja, drugačiji je trener, ne znam kako da vam objasnim ljudi, morate to sami da doživite, ali on zaista učini da se osećamo posebno, daje svakom igraču takvo samopouzdanje da pomislite da možete da poletite. Veoma sam srećan, dobio sam energiju koju sam tražio godinama.“

Ovo se ne može uporediti sa Hapoel Ber Ševom, kada je pritisak okovao crveno-bele:

„Ovo je Crvena zvezda, veliki klub. Ovde je svaki dan pritisak. Neulazak u Ligu šampiona je težak udarac, ali okrenuli smo se Ligi Evrope. Opet kažem, trener nam je pomogao, dao nam je osećanje da smemo i da pogrešimo. Tražio sam ovo od prvog dana kada sam došao, skinuo teret sa sebe i uživam“, zaključio je jedan od boljih aktera večerašnje utakmice.