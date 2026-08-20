Neobični Rijera: Imam čudovišta od igrača, razočaran sam nekim stvarima

Led je probijen. Dokle god bude bio trener Albert Rijera će pamtiti da je na klupi Crvene zvezde debitovao pobedom nad Viktorijom Plzenj. Za taktički prikaz, ovako sa strane – sve čestitike. Isto tako i za rezultat. Ali je nekadašnji krilni fudbaler Liverpula pokazao da će biti drugačiji od brojnih domaćih stručnjaka. Pohvalio je dobre stvari, ali govorio je i o nekim elementima igre zbog kojih je razočaran.

„Nemam ja čarobne štapiće i napitke. Dao sam igračima podršku i raspoloženje. Imam dobre igrače, fanstastične. Jedan igrač sa dobrim informacijama je čudovište. Isto kao što je onaj sa manjkom samopouzdanja razočarenje. Zadovljan sam, nekih 50:50. Neke stvari su me razočarale. Iscrpljen sam, i igrači su sigurno iscljeni. Tri dana sam ih bombardovao informacijama, imali smo tri video sastanka. Siguran sam da ne mogu više da me gledaju. Ali moraće i sutra “.

On je dodao da nije fan apostrofiranja pojedinaca, iako je Rade Krunić pružio vanserijsku partiju.

„To je vaš posao, ja ne pričam o igračima. Pokazujemo snimke igračima, nešto snimamo i dronom, ali na kraju snimka uvek jasno piše: MVP mora da je tim. Ovo nije golf, ili tenis. Poenta je da izgledamo dobro kao tim. Sada mi je drago što smo sledili plan, videćete nekada da sam zadovoljan kako smo igrali i kada izgubimo. Znam da je sada euforija, pobedili smo 3:0. Ali bilo je negativnih stvari. Nije me zbog toga predsednik doveo. Daleko smo od ekipe koju želim da vidim“.