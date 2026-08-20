Alimpijević zadovoljan: Dobili smo ono što smo hteli; u Orleanu da zaštitimo igrače za ono što nas čeka

Orlovi su u Beogradskoj areni savladali Trikolore - 90:87 u uzbudljivom finišu, a svoje viđenje meča dao je i selektor Dušan Alimpijević na konferenciji za novinare. "Savez je ovaj 'dvomeč' dogovorio ranije i moram da pozdravim tu odluku. Imali smo pravi spektakl, dve vodeće NBA zvezde u Beogradu, Srbija je imala priliku da vidi dva najveća superstara. Veliki potez našeg Saveza" , rekao je Alimpijević i nastavio u istom tonu. "Za popularizaciju sporta, ovakve utakmice i spektakli su jako važni, zato je između ostalog ovo sjajan potez Saveza. Nikada nisam doživeo ovo što je u Plazi vladalo prethodna dva dana, koliko je dece bilo da se fotografiše sa svojim idolima. Ovi momci vuku košarku na svojim leđima. Raduje me Arena koja je bila puna, sa dosta dece".

Selektor Srbije je potom prešao na konkretne utiske o samom meču

"Zadovoljan sam utakmicom, ne zbog rezultata, već zbog svih pozitivnih i negativnih stvari na kojima moramo da radimo do Islanda i Italije, da nam pokaže gde moramo da se menjamo i napredujemo. Francuska je uz Tursku najpotentnija selekcija u Evropi. Zadovoljan sam, jer posle kratkog vremena za pripremu morali smo da se adaptiramo, no primetno je da sve manje i manje vremena treba da se uigravamo" Videli smo u dobrom delu utakmice Nikolu Jokića i Nikolu Milutinova kako igraju zajedno u petorci i to je dobro izgledalo...

"Pretpostavili smo da će Francuska igrati sa Goberom i Vembanjamom, odnosno sa dvojicom visokih igrača. Ono što smo mi radili nije nikakva nova stvar, već da 'četvorka' čuva Viktora, što gledamo i u NBA. Viktor se, uprkos svojoj veličini, kreće kao bek, što je impozantno. Na poslednjem treningu pred utakmicu spremili smo se da Milutinov i Jokić jedan deo meča igraju zajedno i ispostavilo se kao dobra odluka. Nije to nešto što ćemo igrati u budućnosti".

Alimpijević je govorio i o tome kako se kao selektor adaptirao na ekipu u kojoj je manje "ball-handler" igrača, odnosno onih koji mogu da igraju sa loptom u rukama.

"Gde ćete boljeg plejmejkera od Nikole Jokića. U celokupnoj evropskoj košarci kvalitet trenera će se održavati na osnovu toga kako ćemo se adaptirati na okolnosti. Imamo nešto manje igrača koji mogu sa loptom, istina, u odnosu na ono što sam navikao. Sve je samo reakcija na datu situaciju". Selektor je istakao i šta mu je bilo važno na ovoj utakmici.

"Dobio sam ono što sam tražio. Prioritet je bio da se zaustavi Viktor, 10 poena za 24 minuta, što je pristojno. Kao tim smo odradili dobar posao da bismo ga zaustavili". U nedelju sledi "revanš" u Orelanu.

"Moram da priznam da ćemo mi odigrati potpuno drugačiju utakmicu u Orleanu, kako bismo zaštitili igrače za ono što nas čeka u kvalifikacijama". Posle četiri okupljanja sve je mnogo lakše, iako je svaki put bilo novih igrača...

"Svakako je dobro što kroz okupljanja prolaze različiti igrači, koji dele iskustvo sa ostalima. Dosta je bolje sve u ovom okupljanju, u odnosu na prošla okupljanja, lakše je za organizaciju treninga, rada. Biće u novembru neki peti sastav, ali bitno je da imamo dobru bazu",