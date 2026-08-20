Trener Plzenja: I dalje moramo da verujemo, možemo ovo da okrenemo

Trener Viktorije Plzenj Marin Hiski mogao je samo da čestita Crvenoj zvezdi na zasluženoj pobedi. Videlo se da su pred iskusnim strategom teški dani, ali Hiski nije podigao ruke u znak predaje. Veruje da njegov tim može da okrene dvomeč, iako je svestan da je igri Plzenja bilo mnogo propusta.

„Svaki gol koji smo ovde dobili je prelomio meč. Do prvog pogotka smo kontrolisali meč, ali nismo imali brze tranzicije. Golman domaćih nije imao mnogo problema. Držali smo Zvezdu daleko od gola, ali je prvi gol bio jedan od onih jeftinih. Nismo smeli da ga dobijemo. Devet igrača je bilo daleko. Posle drugog gola oni su dobili samopouzdanje, ali to ne sme da se dešava. Morali smo i tada da budemo čvrsti, davali smo uzalud lopte. Nesrećan sam zbog trećeg gola, bilo bi prijatnije sa 0:2. Dali smo penal, kojim su nas zapečatili“, poručio je Hiski.

On je rekao da je ekipa dobro trčala, ali da nije imala kvalitetna rešenja u napadu.

„Dobro smo trčali do prvog gola. Izgubili smo veru, energiju, oni su iskoristili svoje minute. Tako je to u fudbalu. Sa loptom nismo imali kvalitet da bismo ovu utakmicu realizovali. Kod penala nismo imali sreće, bio je minimalan ofsajd. Očekivao sam veći doprinos krila. Lako su nam čitali centaršuteve. Nismo pravili taktičke faulove. Kod prvog gola smo pustili domaćine da nam razviju akciju“.