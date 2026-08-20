Saša Ilić: Ovo nam se ne dešava prvi put, jeftino primamo golove

Pričaće se o prečki Žea, promašaju Roganovića, šansi za Čumića. Ko zna u kom smeru bi utakmica otišla da je Partizan samo jednu od tih šansi iskoristio. Pitanje je da li će ih imati ovoliko u revanšu. Zato je sve još bolnije.

"Ulazak u utakmicu nije bio dobar, to nam se dešava. Ne znam da li je igrače ponela atmosfera i ambijent. Kasnije je to izgledalo mnogo bolje. Drugim poluvremenom sam zadovoljan, diktirali smo igru, ponovo nam se dešavaju propusti u odbrani, gde imamo više igrača i na kraju primamo dva gola. U revanšu moramo da damo dva gola, biće jako teško, jer svi znamo da je ovo ekipa koja retko prima više od jednog gola", rekao je Saša Ilić posle utakmice.

Crno-beli su ponovo primili gol sa igračem više. Kao da ih prati neki usud kad imaju brojčanu prednost na terenu.

"Ovo nam se ne dešava prvi put. Mnogo jeftino primamo golove, sve greške se skupo plaćaju. Imali smo više prilika od Hetafea, ali oni su svoje prilike iskoristili. Mi nismo", završio je trener Parnog valjka,