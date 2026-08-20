Bamba prošao lekarske i potpisuje za Zvezdu

To je to – Bamba Dijeng prošao je lekarske preglede i u petak potpisuje za Crvenu zvezdu! Šampion Srbije posle velike pobede nad Viktorijom Plzenj u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope (3:0), dobija i veliko pojačanje na poziciji centarfora, pošto problema oko medicinskih pregleda nije bilo. A imao ih je ranije 26-godišnji napadač, pošto kada je trebalo da potpiše za Lacio nije uspeo da dobije zeleno svetlo, zbog problema sa kolenom. Nije ni to jedini slučaj jer je ranije isto pao lekarske preglede zbog problema sa istim kolenom, kada je iz Marseja 2022. godine imao dogovor sa Nicom.

Srećom po crveno-bele, sada je sve u redu, lekarske preglede je prošao i u petak će potpisati ugovor sa Crvenom zvezdom. Tako kaže jedan od najpoznatijih transfer gurua Đanluka di Marcio, koji se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio sve navedeno u vezi Bambe Dijenga i šampiona Srbije.