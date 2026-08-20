Bamba prošao lekarske i potpisuje za Zvezdu
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 23:37
Senegalski reprezentativac u petak zadužuje crveno-beli dres
To je to – Bamba Dijeng prošao je lekarske preglede i u petak potpisuje za Crvenu zvezdu! Šampion Srbije posle velike pobede nad Viktorijom Plzenj u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope (3:0), dobija i veliko pojačanje na poziciji centarfora, pošto problema oko medicinskih pregleda nije bilo. A imao ih je ranije 26-godišnji napadač, pošto kada je trebalo da potpiše za Lacio nije uspeo da dobije zeleno svetlo, zbog problema sa kolenom. Nije ni to jedini slučaj jer je ranije isto pao lekarske preglede zbog problema sa istim kolenom, kada je iz Marseja 2022. godine imao dogovor sa Nicom.
Srećom po crveno-bele, sada je sve u redu, lekarske preglede je prošao i u petak će potpisati ugovor sa Crvenom zvezdom. Tako kaže jedan od najpoznatijih transfer gurua Đanluka di Marcio, koji se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio sve navedeno u vezi Bambe Dijenga i šampiona Srbije.
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Svi pouzdani transfer insajderi su redom davali informacije tokom četvrtka popodne, počevši od turskog novinara Jagiza Sabundžoglua, preko Santija Aune i na kraju Đanluke di Marcija, tako da može da se štiklira dolazak senegalskog napadača u Crvenu zvezdu, kada se sve sabere. U petak potpisuje ugovor i najverovatnije će biti odmah i predstavljen, standardno sa dresom i uz čelnike kluba na stadionu "Rajko Mitić". Još jedna poslastica posle pobede nad Viktorijom Plzenj i gotovo obezbeđenog igranja Lige Evrope ove sezone.
Da se podsetimo – Bamba Dijeng je prošle sezone igrao sjajno za Lorijan u francuskoj Ligi 1, gde je na 26 utakmica postigao 16 golova. Vrhunske partije u francuskom šampionatu obezbedile su mu poziv za Svetsko prvenstvo, gde je na Mundijalu igrao protiv Francuske, pa je tako zaokružio sve dobro što je uradio protekle sezone.
U Lorijan je došao 2023. godine iz Marseja za 7.000.000 evra, gde mu je u jednom trenutku - kao što je pomenuto - zbog problema sa kolenom propao transfer u Nicu, ali se odlično snašao u poslednje tri sezone u Lorijanu, tačnije i na jednoj u pozajmici u Anžeu. Od kada igra u Ligi 1, dao je 28 pogodaka na 111 utakmica.
Crvena zvezda će tako od napadača imati Marka Arnautovića, Džeja Enema i Bruna Duartea, mada će Brazilac najverovatnije promeniti klub i vratiti se u domovinu.