Veljković: Naravno da želim da igram, ali u Zvezdi ako imaš makar pet minuta, moraš da daš sto posto
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 23:25
„Teško je bilo na početku, išli su jedan na jedan i bilo je teško da se igra, ali posle smo malo promenili formaciju i pronašli višak prostora“ istakao reprezentativni štoper Srbije
Jedan od igrača koji su pomalo neočekivano skrajnuti u dvomeču sa Hapoel Ber Ševom bio je i Miloš Veljković. Došao je Lukasen i odmah upao u postavu, a standardni srpski reprezentativac se preselio na klupu. Sada je upravo sa Lukasenom igrao u srcu odbrane, uz Krunićevu specifičnu ulogu i Seola po levoj strani. Zvezda nije primila gol od Viktorije Plzenj, a čini se da je posebno Veljkoviću bilo baš stalo – svaki svoj dobar potez propratio je gestikulacijom, bodrenjem sa saigračima...
„Ne želimo da gledamo unazad. Nije ni sada vreme za zaključke, imamo još jednu tešku utakmicu tamo. Što se mene tiče, naravno da sam želeo da igram te utakmice, svi to žele. Bitne utakmice, zbog toga sam i došao. Ali, nisam ja bitan. Ni Marko, ni Rade... Bitan je klub, ovo je Crvena zvezda i ako imaš makar pet minuta, moraš da daš sto posto. Mislim da smo ovde svi profesionalci i tako se ponašamo.“
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Ističe nekadašnji „zlatni Orlić“ sa Novog Zelanda da ekipi prija ovaj stil igre:
„Mislim da meni odgovara ovaj stil fudbala, sa loptom, hoćemo da igramo unapred. Teško je bilo na početku, išli su jedan na jedan i bilo je teško da se igra, posle smo malo promenili formaciju, pronašli višak prostora. Odlično smo to odradili s obzirom na to da smo imali samo tri, četiri dana zajedničkog rada. Teško je bilo da pohvatamo sve, ali smo dosta toga uradili što je trener tražio od nas.“
Ne želi Veljković euforiju posle samo jedne pobede:
„Teško je da se sada zaključuje. Kad dobiješ utakmicu misliš da je sve super, ali ja mislim da možemo još dosta bolje, još neki gol da damo, pozadi još manje šansi da im dozvolimo. Imali smo malo i sreće, ali sve u svemu zaslužilo smo pobedu i zadovoljni smo“, zaključio je u obraćanju okupljenim novinarima Miloš Veljković.