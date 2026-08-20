Veljković: Naravno da želim da igram, ali u Zvezdi ako imaš makar pet minuta, moraš da daš sto posto

Jedan od igrača koji su pomalo neočekivano skrajnuti u dvomeču sa Hapoel Ber Ševom bio je i Miloš Veljković. Došao je Lukasen i odmah upao u postavu, a standardni srpski reprezentativac se preselio na klupu. Sada je upravo sa Lukasenom igrao u srcu odbrane, uz Krunićevu specifičnu ulogu i Seola po levoj strani. Zvezda nije primila gol od Viktorije Plzenj, a čini se da je posebno Veljkoviću bilo baš stalo – svaki svoj dobar potez propratio je gestikulacijom, bodrenjem sa saigračima...

„Ne želimo da gledamo unazad. Nije ni sada vreme za zaključke, imamo još jednu tešku utakmicu tamo. Što se mene tiče, naravno da sam želeo da igram te utakmice, svi to žele. Bitne utakmice, zbog toga sam i došao. Ali, nisam ja bitan. Ni Marko, ni Rade... Bitan je klub, ovo je Crvena zvezda i ako imaš makar pet minuta, moraš da daš sto posto. Mislim da smo ovde svi profesionalci i tako se ponašamo.“