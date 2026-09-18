Dobrodošli u Zvezdin trening centar "Vladimir Cvetković - Cvele"

Klub je u tekstu tim povodom otkrio da je postojala ideja da upravo veliki Cvele zvanično otvori nove prostorije, ali se to nažalost nije dogodilo jer je velikan srpskog sporta preminuo 6. maja, a ovo je način da se sećanje na njega sačuva.

Zvanično su trening centar Vladimir Cvetković otvorili predsednik kluba Željko Drčelić, Miloš Teodosić, kapiten Ognjen Dobrić, Milan Tomić, Nebojša Ilić i Mirko Pavlović, koji je bviši igrač kluba a trenutno direktor "SC Tašmajdan", što je upravo pozicija koju je Cvetković nekada obavljao. Sin i nekadašnji košarkaš crveno-belih Rastko Cvetković je iz opravdanih razloga bio odsutan.

"Vladimir Cvetković je bio možda i najveća figura Crvene zvezde. Po svojoj vernosti, po svojim vizijama i pogledima kako klub treba da izgleda. I time se vodimo i danas u KK Crvena Zvezda. Trening centar je možda sve ono što je bio Cvele – naša slavna prošlost, sadašnjost, ali je u svemu što je radio gledao i u budućnost. Ovo je samo jedan gest kojim želimo da ukažemo na još jedan način poštovanje zaostavštini Vladimira Cvetkovića”, rekao je predsednik Drčelić.

Članovi rukovodoećih ograna i prvog tima KK Crvena zvezda na svečanom otvraranju (©KK Crvena zvezda)

Mirko Pavlović je ispred "SC Tašmajdan" poručio sledeće:

“Veliko mi je zadovoljstvo što danas, kao direktor Sportskog centra Tašmajdan, prisustvujem svečanom imenovanju ovog modernog trening centra u Hali Aleksandar Nikolić. Posebno mi je drago što će nositi ime Vladimira Cvetkovića, velikog košarkaša i sportskog radnika, čoveka koji je svojim igrama, a kasnije i svojim radom i rezultatima, kako u košarci tako i u fudbalu, zadužio Crvenu zvezdu, njene navijače i čitavu našu sportsku javnost. Mislim da nema lepšeg načina da sačuvamo sećanje na takvog čoveka nego da njegovo ime nosi mesto na kojem će stasavati nove generacije Zvezdinih košarkaša. Hvala svima koji su svojim radom i zalaganjem doprineli izgradnji ovog centra, kao i svima koji su učestvovali u odluci da danas ponese ime Vladimira Cvetkovića”, rekao je Pavlović.

Kako se navodi, ovo je samo prva od manifestacija kojim će KK Crvena zvezda ukazati zasluženu počast Vladimiru Cvetkoviću "jer je naš Cvele svime što je uradio za naš klub, naše sportsko društvo, i naš fudbalski klub – to zaslužio."