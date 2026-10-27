Nikola Topić kao opcija za trejd

Zna se da je generalni menadžer Oklahoma Siti Tandera Sem Presti jedan od najboljih pregovarača u NBA ligi kada su u pitanju trejdovi, što dovoljno govori činjenica koliko je pokupio pikova i kakvu je rekonstrukciju ekipe uradio, pa je sada pitanje da li može da napravi neko novo čudo. Novca nisu imali za slobodne agente, pustili su letos nekoliko igrača da odu, što je uvek problem sa novim pravilima oko prostora za plate, koji će im i naredne sezone visiti nad glavom.

Za sada, deluje da ako neko bude na izlaznim vratima, da bi to mogao da bude Nikola Topić. Veliki je borac srpski košarkaš, posebno posle svega sa čime se izborio, od teške povrede prednjeg ukrštenog ligamenta do raka, ali izgleda da neće biti baš mnogo mesta i prostora u Tanderima za njega, kada bude zdrav. Ne može se baš reći da je prošao brzi voz, ali kako godine prolaze, sve više deluje da šansu neće preterano dobijati, sve dok ne bude kraj sezone i bude se igrala neobavezna košarka.

Američki mediji već pišu da bi srpski plejmejker mogao da oslobodi prostor i ode u nekom malo jačem trejdu, pošto ima još godinu dana garantovanog ugovora posle ove sezone, po kojem mu sleduje još 5.400.000 dolara. Takođe, Tomas Sorber kao novajlija koji uopšte ni ne igra takođe, ima još 4.900.000 dolara garantovano i kada se spoje dva mlada igrača, njihove plate i mogućnost napretka, mogao bi Presti njih dvojicu da zapakuje i pošalje negde za neki pik i oslobodi 10.000.000 dolara za ozbiljinijeg igrača.

Ako Tanderi budu želeli da povuku krupniji potez, mogli bi da razmotre i trejd Ajzee Hartenštajna (23.100.000 dolara godišnje), posebno sada kada imaju Adaja Maru, koji je ostavio odličan utisak u ograničenoj minutaži koju je do sada dobio. Posebno kada je zaustavio Viktora Vembanjamu u prvom meču sezone.

Oklahoma takođe može da podnese zahtev za izuzetke zbog dugoročnih povreda za povređene Džejlena Vilijamsa i Kejsona Valasa. Liga bi ih odobrila ukoliko lekarski nalazi potvrde da će obojica biti van terena do kraja juna.