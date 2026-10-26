Španci nastavljaju da čiste London: Unai Simon najbolji golman planete, pobedio Raju i Dibua
Vreme čitanja: 2min | pon. 26.10.26. | 22:50
Posle najboljeg mladog igrača i najboljeg trenera, u redove Crvene furije otišao i trofej za najboljeg golmana godine
Španska dominacija na ceremoniji dodele Zlatne lopte u Londonu ne prestaje. Posle Lamina Jamala, koji je treći put uzastopno proglašen najboljim mladim fudbalerom sveta, i Luisa de la Fuentea, dobitnika priznanja za najboljeg trenera, na red je došao i Unai Simon. Čuvar mreže Atletik Bilbaa i reprezentacije Španije osvojio je nagradu za najboljeg golmana sveta u 2026. godini, čime je nastavljena serija priznanja za osvajače ovogodišnjeg Mundijala.
Teško da je epilog mogao da bude drugačiji posle leta u kojem se Crvena furija popela na svetski tron. Simon je bio jedan od važnih oslonaca De la Fuenteove selekcije na putu do titule, a partije na najvećoj fudbalskoj pozornici donele su mu i najvrednije individualno priznanje u dosadašnjoj karijeri.
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U konkurenciji za najboljeg golmana sveta našla su se još četvorica vrhunskih čuvara mreže. Emilijano Martinez, argentinski reprezentativac, David Raja, čuvar mreže Arsenala, Matvej Safonov, golman Pari Sen Žermena i Tibo Kurtoa iz Reala/Belgije, morali su da se zadovolje nominacijama.
Nagradu je uručio legendarni danski golman Peter Šmajhel, nekadašnji čuvar mreže Mančester Junajteda i jedan od najboljih na svojoj poziciji u istoriji fudbala.
Za Španiju je ovo treće priznanje na svečanosti u Londonu, a sva tri imaju snažnu vezu sa reprezentacijom koja je letos osvojila planetu. Jamal je proglašen najboljim mladim igračem, De la Fuente najboljim trenerom, a Simon najboljim golmanom sveta.
Ostaje još samo da se vidi hoće li se španska dominacija možda nastaviti i prilikom dodele glavnog priznanja, Zlatne lopte, za koju se Jamal bori sa Kilijanom Embapeom i Harijem Kejnom.