Mrtva trka da li je lepši gol ili asistencija: Sevilja na tri boda od zone LŠ

U svakom smislu utakmica Sevilja-Osasuna je u nekoj senci. Ako govorimo o 10. kolu La Lige, koje je zatvorila, u senci je jučerašnjeg El Klasika. Ako govorimo o ovom fudbalskom ponedeljku, svi su pogledi uprti ka Londonu, gde se istovremeno dodeljivala Zlatna lopta.

Ima ona toliko već izraubovana novinarska sportska fraza – “vratiti se na staze stare slave”. Sevilja je poslednje dve sezone u prvenstvu završavala samo jedan bod iznad zone ispadanja, ali deluje da bi ove mogla da se vrati baš na te staze, jer je nakon večerašnje pobede nad Osasunom od 2:0 ponovo na šestom mestu na tabeli, košarkaškim žargonom na “jedan posed” od zone Lige šampiona. Tamo gde joj je po mnogim parametrima mesto kao klubu.