Mrtva trka da li je lepši gol ili asistencija: Sevilja na tri boda od zone LŠ
Vreme čitanja: 5min | pon. 26.10.26. | 23:01
Tim iz Andaluzije se, pobedom nad Osasunom, približio vrhu tabele, utakmicu obeležila akcija kod prvog pogotka
U svakom smislu utakmica Sevilja-Osasuna je u nekoj senci. Ako govorimo o 10. kolu La Lige, koje je zatvorila, u senci je jučerašnjeg El Klasika. Ako govorimo o ovom fudbalskom ponedeljku, svi su pogledi uprti ka Londonu, gde se istovremeno dodeljivala Zlatna lopta.
Ima ona toliko već izraubovana novinarska sportska fraza – “vratiti se na staze stare slave”. Sevilja je poslednje dve sezone u prvenstvu završavala samo jedan bod iznad zone ispadanja, ali deluje da bi ove mogla da se vrati baš na te staze, jer je nakon večerašnje pobede nad Osasunom od 2:0 ponovo na šestom mestu na tabeli, košarkaškim žargonom na “jedan posed” od zone Lige šampiona. Tamo gde joj je po mnogim parametrima mesto kao klubu.
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Jeste sedmostruki osvajač Lige Evrope u prethodna tri kola osvojio samo bod, ali je to bila u dobroj meri posledica rasporeda, odnosno činjenice da je Sevilja igrala i protiv Barselona, i protiv Reala.
Vratio se tim iz Andaluzije posle više od mesec dana na svoj Ramon Sančez Pishuan i protiv Osasune poveo u 24. minutu iz toliko lepe akcije, da je mrtva trka da li je atraktivniji bio gol Isaka Romera, ili asistencija petom Jusufa Fofane koja mu je prethodila.
Malo je falilo da pobeda ostane minimalna, ali je potpuno zaslužena i mogla je da bude puno ubedljivija i od ovih 2:0. Osasuna je, kako je meč odmicao, bila sve bezopasnija u napadu, meč je zavbršila bez udarca u okvir gola i sve se svelo na par pokušaja, uglavnom preko Budimira, u uvodnoj fazi.
Na drugoj strani, upisane su daleko izglednije prilike. Počev od one koju je imao Koreja u sedmom minutu, kada je loše zahvatio loptu na drugoj stativi, pa preko niza šansi u nastavku meča, naročito kada je Fofana pokušao iz slobodnog udarca sa oko 30 metara, a onda, samo minut kasnije, Iglesijas pogodio stativu posle kornera.
Obično, posle toliko promašaja stigne kazna, ali ovo nije bila jedna od tih utakmica, jer je Osasuna bila toliko anemična da se samo čekalo kada će kapitulirati. I ponovo se to desilo posle asistencije Jusufa Fofane, a egzekutor je u 82. minutu bio Feliks Koreja.
PRIMERA – 10. KOLO
Petak
Alaves – Malaga 1:1 (0:1)
/Manjas 89 – Ninjo 44/
Subota
Rajo Valjekano - Elče 0:3 (0:2)
/Redondo 23 pen, Nino 36 pen, Valera 68/
Rasing Santander - Espanjol 2:1 (0:0)
/Beloćian 69, Zabiri 84 - Ekspozito 62/
Valensija - Viljareal 1:2 (1:0)
/Pepelu 38 pen - Friman 69, Mikautadze 90+6/
Atletiko Madrid - Deportivo 1:0 (0:0)
/Alvarez 48/
Nedelja
Atletik Bilbao - Hetafe 4:0 (2:0)
/Berenger 17, Injaki Vilijams 35, Paredes 70, Berčiče 88/
Selta - Betis 0:0
Sosijedad - Levante 2:1 (2:1)
/Oskarson 6, Turijentes 27 - Perez 22/
Barselona - Real Madrid 1:2 (0:1)
/Rafinja 61 - Embape 41, 87/
Ponedeljak
Sevilja - Osasuna 2:0 (1:0)
/Romero 24, Koreja 82/