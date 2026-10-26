REZZIME DANA (ponedeljak): PSŽ i Sevilja ulepšali veče

ZAOKRUŽENO

PSŽ - LION (tip 1, kvota 1,32) - rezultat 2:0

Bitka za vrh tabele pokazala je ko je i dalje glavni u Francuskoj. Pari Sen Žermen je lomio i lomio Olimpik Lion sve do 72. minuta, kada je Godts namestio vodeći pogodak, koji postiže Majulu. Nagradio se odlični krilni napadač i pogotkom kojim je i definitivno rešio pitanje pobednika u 84. minutu. Tada ste zbog benefita Mozzart Relax na 2:0 mogli da zaokružite keca i da ne brinete da ne bude neko čudo do kraja utakmice.

SANTA KLARA - BENFIKA (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 1:2

Iz keca u dvojku! Domaćin je vodio od 32. minuta golom iz penala, bilo je i mnogo faulova, mnogo prekida, mnogo žutih kartona, a čekalo se u drugom poluvremenu da se probude gosti iz Lisabona. I jesu, u 62. minutu posle gola Pavlidisa na asistenciju Prestijanija, da bi šest minuta kasnije baš on postigao gol za preokret i ispostaviće se pobedu.

SEVILJA - OSASUNA (tip 1, kvota 1,92) - rezultat 2:0

Pronašla je Sevilja opet pobednički put, posle tri veoma slabe utakmice na kojima su poraženi dva puta i gde su odigrali jedan remi. Nije Osasuna bila dostojan rival na njihovom Ramon Sančez Pishuanu, gde su vodili golom Romera od 24. minutu. Koreja je rešio meč u 82. minutu kada je pogodio za 2:0, a tada je zbog benefita Mozzart Relax ujedno i vama prošao kec, pa niste morali da brinete.

GALATASARAJ - FENERBAHČE (tip 1, kvota 1,92) - rezultat 2:1

Derbi Istanbula pripao je domaćinu, koji je u mnogo boljoj situaciji nego Fenerbahče. Igraju i bolji fudbal, sve deluje bolje. Mogli su možda gosti da se izvuku u drugom poluvremenu, kada su se vratili rezultatski u meč, ali nije bilo dovoljno. Viktor Osimen im je presudio sa dva gola.

MONPELJE - RED STAR (tip 1, kvota 2,25) - rezultat 2:1

Prošlo je u samoj završnici. Posle velike borbe, još je Monpelje imao igrača više od 70. minuta i kao da je samo delovalo kada će pasti pogodak pobedonosni. Na kraju je i došao, u 80. minutu.

PRECRTANO

KOPENHAGEN - ODENSE (tip 1, kvota 1,42) - rezultat 1:1

Nije se dobro proveo domaćin u ponedeljak popodne. Drugoplasirani tim danskog prvenstva nastavlja sa veoma slabim partijama u poslednje vreme jer ne znaju za pobedu na prethodne tri utakmice zaredom. Rival Crvene zvezde u Ligi konferencije je ovde morao da juri zaostatak i došao do boda u 77. minutu.

ANDORA CF - BURGOS (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 2:3

Izuzetno zanimljiva utakmica, ali loš rezultat na kraju za sve što su igrali keca. Pet golova u prvom poluvreme i više se nijednom nisu tresle mreže u drugom delu je isto baš zanimljivo. Konstantno je domaćin bio u zaostatku, izvukao se makar malo pred kraj poluvremena, ali nije mogao barem do boda.

AL KVADSIA KUBAR - AL SAD (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:1

Pravo iznenađenje da trenutno najbolji tim Saudijske Arabije nije uspeo da slavi protiv katarskog tima u Ligi šampiona Azije. Morali su da jure zaostatak i pogodio je Kinjones u 84. minutu, ali preokreta nije bilo, na žalost svakog ko je igrao keca.

BULONJ - REMS (tip 2, kvota 2,25) - rezultat 1:1

Nije ovo bilo veče za ekipu koja hoće što pre da se vrati u elitu. Doduše, nisu pobedili ovde jer su jurili izjednačenje i došli do boda u 84. minutu, ali ostaju jedina ekipa bez poraza do sada posle deset kola. Ako je to nekome za utehu...