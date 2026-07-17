Predsednik Atletika odgovorio Laporti: On vrlo dobro zna gde će Alvarez igrati sledeće sezone

Pre neki dan se iz Amerike oglasio Đoan Laporta. Prvi čovek Katalonaca je istakao da ponuda ima rok trajanja i da će, kada bude trenutak, objaviti do kada ona važi. Ove večeri, odgovorio mu je predsednik Atletika Enrike Serezo, koji se sreo sa novinarima na tradicionalnoj večeri u restoranu “Hose Marija” u Madridu.

“Đoan Laporta je odličan prijatelj, dobar je predsednik i veoma dobro zna, kao i vi, gde će Alvarez igrati sledeće sezone.“

Postavlja se pitanje, sve i da ostane, hoće li mu navijači oprostiti onu izjavu:

„Svi pravimo greške u ovom životu. Činite me nervoznim. U ovom životu, osim nekoliko stvari, sve ima rešenje.“

Zanimalo je novinare i kakva je budućnost sa Simeoneom i dobili su zanimljiv odgovor:

„Koliko godina ste ovde? Postoje kratki ugovori i večni ugovori, a ovaj je večni.“

Šta znači imati toliko igrača u finalu Svetskog prvenstva i biti, treći put zaredom, tim sa najviše igrača na ovom događaju?

„Veoma je važno. Srećni smo, ponosni i čekamo ovde šampione.“

Sve? Čak i Hulijana Alvareza?

„On jeste i biće Atletiko Madrida. Niste još čuli?”, nastavio je zanimljiv dijalog sa novinarima Serezo.

Kang-in Li će biti veliko pojačanje, i to iz redova dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope?

„Radimo na dovođenju važnih igrača. Tako da će na sledećem Svetskom prvenstvu biti 10 ili 12 naših igrača u finalu. Imamo sjajan tim.“

Sledeće sezone finale Lige šampiona biće na Metropolitanu.

„Da vidimo da li možete malo da nam pomognete da bismo mogli da igramo finale na našem stadionu. Moramo da znamo kako da igramo i van terena, ovo govorim zbog vas, jer je tim veoma dobar čak i kada gubimo, baš kao što to radite sa Real Madridom“, nije odustao od svog tona prvi čovek Madriđana.