Čelsi ne želi da ponovi greške iz prošlosti, Palmeru stavio zlatne lisice i vezao do 2034. godine

Ovakav rasplet posebno dobija na značaju kada se uzmu u obzir glasine koje su prethodnih meseci pratile engleskog plejmejkera. Posle razočaravajuće sezone 2025/26, tokom koje se i sam mučio sa formom i dugotrajnim problemima sa preponama, pojavile su se spekulacije o mogućem odlasku sa Stamford Bridža. Međutim, Palmer je još u aprilu u razgovoru za Gardijan jasno poručio da ne razmišlja o promeni sredine, a sada je svoje reči potvrdio i potpisom.

Njegov uspon u Čelsiju počeo je u leto 2023. godine, kada je stigao iz Mančester Sitija. Ono što je tada predstavljalo ulaganje u talentovanog fudbalera koji nije uspevao da dobije dovoljno prostora kod Pepa Gvardiole, ubrzo se pretvorilo u jedan od najboljih poteza londonskog kluba poslednjih godina.

Palmer je od dolaska na Stamford Bridž odigrao 138 utakmica, postigao 58 golova i upisao 34 asistencije, čime se nametnuo kao centralna figura Čelsijevog napada. Posebno mesto u njegovoj dosadašnjoj karijeri zauzima 2025. godina, kada je sa londonskim klubom osvojio Ligu konferencije i Svetsko klupsko prvenstvo. Upravo je u finalu planetarnog takmičenja protiv Pari Sen Žermena postigao dva pogotka i odigrao jednu od najimpresivnijih utakmica u karijeri.

Ipak, posle velikih uspeha usledila je sezona za zaborav. Čelsi nije uspeo da ispuni očekivanja, a Palmerove partije bile su ozbiljno pogođene povredom prepona koja ga je dugo mučila. U pojedinim trenucima činilo se da je nestala ona prepoznatljiva lakoća sa kojom je ranije rešavao utakmice, ali je početak nove takmičarske godine doneo potpuno drugačiju sliku.