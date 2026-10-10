Čelsi ne želi da ponovi greške iz prošlosti, Palmeru stavio zlatne lisice i vezao do 2034. godine
Vreme čitanja: 4min | sub. 10.10.26. | 14:01
Ovo je sada drugi najdugoročniji ugovor među elitnim igračima, Niko Vilijams ima sporazum sa Bilbaom do 2035. godine
Čelsi je odlučio da svoju budućnost još čvršće veže za fudbalera koji je u prethodne tri godine postao zaštitno lice kluba. Kol Palmer potpisao je novi ugovor sa Plavcima, prema kom će na Stamford Bridžu ostati najmanje do leta 2034. godine. Engleski reprezentativac, koji ima 24 godine, već je bio vezan ugovorom za londonski klub do 2033, ali je rukovodstvo Čelsija odlučilo da saradnju produži za još 12 meseci, uz značajno poboljšane finansijske uslove. Nije saopšteno koliko će Palmer zarađivati, ali će to biti više od dosadašnjih 8.000.000 funti godišnje neto (oko 9.440.000 evra), iliti 14.872.000 funti (iliti oko 17.500.000 evra).
Iako na prvi pogled jednogodišnje produženje ne predstavlja naročito veliki pomak, njegova simbolika je daleko značajnija. Čelsi je još jednom pokazao da u Palmeru vidi jednog od najvažnijih igrača dugoročnog projekta, dok je sam fudbaler potvrdio da svoju budućnost i dalje zamišlja u plavom dresu.
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Ovakav rasplet posebno dobija na značaju kada se uzmu u obzir glasine koje su prethodnih meseci pratile engleskog plejmejkera. Posle razočaravajuće sezone 2025/26, tokom koje se i sam mučio sa formom i dugotrajnim problemima sa preponama, pojavile su se spekulacije o mogućem odlasku sa Stamford Bridža. Međutim, Palmer je još u aprilu u razgovoru za Gardijan jasno poručio da ne razmišlja o promeni sredine, a sada je svoje reči potvrdio i potpisom.
Njegov uspon u Čelsiju počeo je u leto 2023. godine, kada je stigao iz Mančester Sitija. Ono što je tada predstavljalo ulaganje u talentovanog fudbalera koji nije uspevao da dobije dovoljno prostora kod Pepa Gvardiole, ubrzo se pretvorilo u jedan od najboljih poteza londonskog kluba poslednjih godina.
Palmer je od dolaska na Stamford Bridž odigrao 138 utakmica, postigao 58 golova i upisao 34 asistencije, čime se nametnuo kao centralna figura Čelsijevog napada. Posebno mesto u njegovoj dosadašnjoj karijeri zauzima 2025. godina, kada je sa londonskim klubom osvojio Ligu konferencije i Svetsko klupsko prvenstvo. Upravo je u finalu planetarnog takmičenja protiv Pari Sen Žermena postigao dva pogotka i odigrao jednu od najimpresivnijih utakmica u karijeri.
Ipak, posle velikih uspeha usledila je sezona za zaborav. Čelsi nije uspeo da ispuni očekivanja, a Palmerove partije bile su ozbiljno pogođene povredom prepona koja ga je dugo mučila. U pojedinim trenucima činilo se da je nestala ona prepoznatljiva lakoća sa kojom je ranije rešavao utakmice, ali je početak nove takmičarske godine doneo potpuno drugačiju sliku.
Dolazak Ćabija Alonsa na klupu Čelsija otvorio je novo poglavlje, a španski stručnjak dao je Palmeru značajnu slobodu u završnoj trećini terena. Dodatni impuls predstavlja dolazak njegovog bliskog prijatelja Morgana Rodžersa iz Aston Vile, sa kojim je brzo uspostavio odličnu saradnju.
Rezultati su već vidljivi. Palmer je na prvih sedam utakmica u svim takmičenjima ove sezone postigao četiri gola i zabeležio dve asistencije, potvrdivši da se postepeno vraća na nivo koji ga je svojevremeno učinio jednim od najuzbudljivijih fudbalera Premijer lige. Iako Čelsi trenutno zauzima tek deseto mesto na tabeli engleskog prvenstva, u klubu veruju da bi upravo Palmer mogao da bude ključan za ostvarivanje ambicija u nastavku sezone.
Njegov kvalitet nije promakao ni selektoru Engleske Tomasu Tuhelu, koji ga je uvrstio na poslednji spisak reprezentativaca. Ipak, ofanzivni vezista se povukao iz nacionalnog tima zbog potrebe za pažljivim doziranjem opterećenja, kako bi se izbegli novi fizički problemi.
Produžetak ugovora uklapa se i u širu strategiju Čelsijevog rukovodstva. Tokom 2026. godine saradnju sa klubom već su produžili kapiten Ris Džejms, Moises Kaisedo, Žoao Pedro i Pedro Neto. Time vlasnička struktura predvođena investicionim fondom Klirlejk Kapital nastoji da obezbedi kontinuitet i spreči odlaske fudbalera oko kojih bi trebalo da se gradi budućnost ekipe. Takva politika posebno je važna posle prošlogodišnjeg odlaska Enca Fernandesa u Mančester Siti, do kojeg je došlo nakon neuspešnih pregovora o novom ugovoru.
Kada je Eden Azar 2019. godine napustio Stamford Bridž i preselio se u Real Madrid, Čelsi je ostao bez igrača koji je godinama predstavljao simbol njegove napadačke igre. U međuvremenu su se menjali treneri, sistemi i brojne velike zvezde, ali je tek Palmer uspeo da se približi statusu kakav je Belgijanac uživao među navijačima londonskog kluba.
Sada je pred njim prilika da taj status dodatno učvrsti. Čelsi mu je ponudio poverenje, finansijsko priznanje i ugovor koji traje gotovo do njegove 32. godine. Na Palmeru je da u narednih osam sezona pokaže da Stamford Bridž nije dobio samo fudbalera oko kog može da gradi tim, već i novu legendu kluba.