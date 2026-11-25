ZAOKRUŽENO

SLAVIJA PRAG - VILJAREAL (ki 2, kvota 2,45) – rezultat 0:1

Svi klubovi u Evropi se grabe da igraju Ligu šampiona. I oni najveći iz liga petice, a pogotovo oni iz manjih fudbalskih zemalja, jer je to stvar prestiža, zarade... Ali, čelnici Slavije iz Praga bi mogli da razmisle da, ipak, odustanu bar na neko vreme od igranja u elitnom evropskom kupu. Crveno-beli su večeras oborili rekord Lige šampiona, pošto su vezali 24. meč bez pobede!

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SABAH - BARSELONA (ki 2, kvota 1,08) – rezultat 1:4

Barselona je ekspresno slomila otpor domaćina i rešila pitanje pobednika u uvodnih petnaest minuta nastavka. Na startu drugog dela igre Dani Olmo je zamenio Pedrija, dok je kod Sabaha ušao Mikels. Gordon je već u 51. minutu duplirao prednost gostiju...

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INTER - ŠTUTGART (ki 1, kvota 1,42) – rezultat 2:0

Inter je nastavio da gazi po planu i bez previše uzbuđenja stigao do treće uzastopne pobede u ligaškoj fazi Lige šampiona. Ekipa Kristijana Kivua je pred svojim navijačima slomila otpor Štutgarta u drugom poluvremenu, mada je pobednika moglo da bude rešeno i nešto ranije.

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KLUB BRIŽ - LIVERPUL (ki 2, kvota 1,67) – rezultat 0:3

Prošla su skoro pola veka od poslednjeg susreta Liverpula i Klub Briža i to je tada, 1978. godine, to bilo finale Kupa šampiona! Igralo se na Vembliju, pa se može reći da su Crveni imali malu prednost „domaćeg terena“, iako je London u pitanju i to su iskoristili da slave sa 1:0.

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ATLETIKO MADRID - VIKING (ki 1, kvota 1,10) – rezultat 2:0

Paklen raspored je imao Atletiko Madrid u prva četiri kola i osvojio je samo četiri boda, ali sada je spreman da doda gas u drugoj polovini takmičenja. Počevši od večerašnje rutinske pobede nad debitantom Vikingom.

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ŠAHTJOR - FENERBAHČE (ki 2, kvota 2,60) – rezultat 0:1

U Fenerbahčeu mogu da pevaju od sreće i da nose na ramenima Vedata Murićija. Nakon što je i u prošlom kolu doneo Fenerbahčeu veliki trijumf nad Liverpulom, napadač sa Kosova je večeras presudio Šahtjoru. Postigao je jedan, ali mnogo vredan gol za minimalnu pobedu (1:0) nad Šahtjorom u gostima.

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LIL - BAJERN MINHEN (ug 3+, kvota 1,65) – rezultat 2:1

Bajern je čak i dobro ušao u meč, Berke Ozer je na golu Lila spasavao domaći tim, ali je u 14. minutu matiran nakon kornera. Upamekano je bio najviši u skoku i pogodio, a možda je turski golman bio i fauliran u toj prilici. Nakon toga Bajern nije pokazao skoro ništa.

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PRECRTANO

LIL - BAJERN MINHEN (ki 2, kvota 1,63) – rezultat 2:1

Vensan Kompani se glupirao sa nekim izborima večeras i kažnjen je u Lilu. Istoimeni domaćin, koji je bio najveće razočaranje dosadašnjeg dela Lige šampiona, kaznio je Bajernovu ranjivost i pasivnost. Blickrigom u drugom poluvremenu je preokrenuo.

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SPORTING - MANČESTER JUNAJTED (ki 1, kvota 2,50) – rezultat 2:2

Bilo je ovo veče penala i golmanske „stend ap“ komedije na Žoze Alvalade stadionu, a na kraju balade Sporting i Mančester junajted su podelili po bod i bacili onaj treći u trnje. Na kraju obe strane mogu da budu jednako zadovoljne i nezadovoljne.

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PSŽ - ROMA (ki 1, kvota 1,50) – rezultat 2:2

Može se reći da je Pari Sen Žermen počeo da oseća posledice teških povreda Hviče Kvarachelije i Dezirea Duea, jer je Svecima ponestalo energije u napadu u završnici meča. Sa druge strane, Gasperini je dobro podelio karte, u poslednjih pola sata utakmice je dodao gas sa Paulom Dibalom i Donjelom Malenom.

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