Hal za dan podigao tvrđavu: Na rekordera i tinejdžera otišlo 38.000.000 evra

U svega sat-dva razmaka, novi premijerligaš predstavio je dvojicu novajlija. Dvojicu štopera: Nobela Mendija kojeg je učinio najskupljim pojačanjem u istoriji kluba, i tinejdžera Lukasa Heringtona sa velikim potencijalom od kojeg se mnogo očekuje u budućnosti.

Za novajliju u Premijer ligi, najvažnije je da se prvo 'nabudži' odbrana. Imali su mnogi koji su se iz Čempionšipa gore popeli problema da napravio iole pristojnu poslednju liniju, zbog čega su se brzo vraćali odakle su došli. Tu grešku ne želi da napravi Hal Siti, pa je u jednom danu podigao tvrđavu ispred gola.

Prvi je na MKM stadionu predstavljen Nobel Mendi, od danas najskuplje pojačanje u istoriji kluba. Hal je, inače, ovog leta jednom već obarao rekord, i to pre svega nedelju dana kada je iz Olimpijakosa doveo golmana Konstantinosa Colakisa za 23.300.000 evra. Senegalski štoper po potrebi bek nadmašio ga je ovog četvrtka. Za početak tek za nekoliko stotina hiljada, pošto je Rajo Valjekano dobio zagarantovanih 23.500.000 evra, s tim da će u budućnosti moći da računa na još 12,5 odsto od narednog transfera 21-godišnjeg defanzivca.

S tim da će, doduše, 20 odsto od osnove transfera Rajo morati da prosledi na račun Mendijevog bivšeg kluba Betisa, koji će tako zaraditi nešto manje od 5.000.000. Prošao je fudbalske škole u Francuskoj, gde je igrao za malo poznatu akademiju Mantoa i kasnije za Pariz, pre nego što se otisnuo u Betis, gde nikada nije dobio pravu priliku. Razigrao se u Rajo Valjekanu, pa je kupio sebi kartu za Premijer ligu, i kako stvari stoje, biće jedan od stubova odbrane. Uz njega bi trebalo da stane ili pak u početku stiče iskustvo drugi današnji novajlija - Lukas Herington, koji je stigao iz Kolorada za fiksnih 14.800.000 evra. Uz to bi klub iz Denvera kroz bonuse mogao da dobije još oko 5.000.000 evra i 15 odsto od profita stvorenog prilikom sledećeg transfera. Tako će kasa novog premijerligaša samo danas olakšana za oko 38.000.000 evra.