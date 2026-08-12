Rezzime dana (sreda): Sve je bilo sjajno, a onda se pojavio Arsenal

ZAOKRUŽENO

KOPENHAGEN - DEBRECIN (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 5:1

Kada je reč o okršaju između Kopenhagena i Debrecina, tu tek nije bilo nikakve dileme. Danski predstavnik je u prvom meču slavio sa velikih - 0:3 i bilo je jasno da će upravo on biti taj koji će u plej-ofu čekati boljeg iz okršaja finskog Turkua i Vaduca, dok je kod kuće samo potvrdio dominaciju. Domaćin je na Parkenu još jednom pokazao da je kalibrom verovatno iznad Lige konferencija, pa je tako prilično lako izvojevao pobedu - 5:1. Ako je neko obeležio ovaj meč, onda je to Mohamed Eljanusi. Iskusni napadač je već u trećem minutu načeo Debrecin, a onda preuzeo odgovornost i kod penala u 58. minutu, te tako ponovo vratio prednost na strani domaćina. Kao da se Kopenhagen razbesneo u nameri da kazni mađarski tim za pogodak koji je uspeo da postigne preko Balaža Džudžaka. Posle ovog pena Kopenhagen je bio nemilosrdan i nastavio da trese mrežu rivala, a strelci su bili Aleks Kral i dva puta Aleksandar Kornelijus.

PSŽ - ASTON VILA (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:1

Kad vidite da se igra Superkup Evrope to je jasan predznak da uskoro kreću najjače lige na svetu. Prethodne godine smo gledali izuzetan meč između Pari Sen Žermena i Totenhema, da bi ove na megdan Parižanima došla Aston Vila i odigrala odličnu utakmicu. Ekipa Luisa Enrikea nastavila je žetvu trofeja (2:1), ali po svemu prikazanom, tim Unaja Emerija nije zaslužio da izgubi.

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RAPID BEČ - PAIDE (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:0

Rapid je baš rutinski odradio posao u revanšu. Tim iz Beča nije imao nikakvih problema u dvomeču sa estonskim Paideom. Posle uvodne pobede - 1:4 u drugom meču je sve bilo samo formalnost, a austrijski tim je nadigrao protivnika sa sigurnih - 2:0. Domaćin je poveo u 38. minutu preko Marka Tilia, dok je trijumf u 82. potvrdio Luis Šaub iz penala. Rapid će u plej-ofu gotovo izvesno igrati protiv škotskog Hartsa, koji je ubedljivo poražen u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope od Benfike - 6:1.

LA KORUNJA - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,33) - rezultat 0:1

La Korunja se konačno vratila u najviši rang španskog fudbala i sigurno da vlada velika euforija, jer dugo nisu igrali protiv najboljih, a i na pripremama imaju sjajne rivale. Klub iz Galicije odmerio je snage sa Real Madridom, a Blankosi su se dobrano pomučili kako bi slavili. Jedini pogdak viđen je u nadoknadi prvog poluvremena i delo je Brahima Dijaza.

MAROKO Ž - KAMERUN Ž (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 0:0

Tvrda i nimalo lepa utakmica za gledanje. Maroko je bio favorit, ali koja korist. Svoje prilike nije iskoristio.

HAMILTON - SELTIK 2 (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:3

U laganom ritmu je druga ekipa Seltika nadigrala Hamilton u Kupu. Bilo je ubedljivo, a moglo je biti još ubedljivije. Kelti su promašili dva penala i samo da su bili malo koncentrisaniji domaćina bi pred njegovim navijačima ponizili sa petardom. Ipak, dobro se tipovalo na Seltik.

BREJDABLIK Ž - GRINDAVIK Ž (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:0

Brejdablik je imao imperativ pobede u ovoj utakmici, kako bi održao korak na liderskoj poziciji zajedno sa Hafnarfjordurom. Domaćin je uspeo da slavi, istina nimalo lako, iako je defanziva domaćina rano probijena. Jedini pogodak na meču viđen je već u 9. minutu, a postigla ga je Kejtlin Dong.

ALVARADO - URAKAN L. H. (tip 1, kvota 1,57) - rezultat 1:0

Jedno je sigurno, a to je da se očekivao laganiji posao za Alvarado. Urakan je došao na megdan sa dva poraza, zakucan za dno tabele, iako je početak šampionata činilo se da nema šta da traži na teškom gostovanju. Međutim, mučio se Alvarado i to dobranu. Odlična defanziva Urakana probijena je tek u 64. minutu i to posle gola iz penala.

SPORTIVO ITENO - GUARANI (tip 2, 1,30) - rezultat 2:1

Sportivo je važio za favorita i uspeo je da pobedi, ali tek nakon preokreta. U prvom poluvremenu nije bilo golova, a onda se sve otvorilo u nastavku. Gosti su poveli 44. minutu. Međutim, nije se puno čekalo na odgovor Sportiva. domaćin je izjednačio samo 14 minuta kasnije, a onda je u 71. minutu Benitez preokrenuo, a samim tim i doneo pobedu domaćinu.



PRECRTANO

ARSENAL - KOMO (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:1

Polako, ali sigurno klubovi iz Liga petice moraju da hvataju takmičarski ritam, a jaka pripremna utakmica odigrana je između Arsenala i Koma. Tipovali ste na Tobdžije, međutim, pobednika nije bilo. Oba pogotka viđena su u prvom poluvremenu. Arsenal je poveo u 33. preko Majlsa Luisa Skelija, dok je Komo izjednačio u 43. minutu, a strelac je bio Marko Baturina.