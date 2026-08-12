Čolov san konačno postao stvarnost: Stiže Kuti Romero, Atletiko plaća 40.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 23:56
Jorgandžije slomile Totenhem i konačno ispunile želju svog trenera
Dugo je trajao flert između Kristijana Romera i Atletiko Madrida, više od dve godine. žJorgandžije su ovog leta krenule u još jednu ofanzivu na reprezentativca Argentine i kako javlja britanski Skaj sport, prepreka više nema - Kuti će postati novi igrač madridskog kluba, san Čola Simeonea će konačno biti ispunjen, a Atletiko će Totenhemu platiti 35.000.000 evra fiksno uz dodatnih 5.000.000 kroz bonuse i ostaviti mu 15 odsto od sledeće prodaje.
Nikada trener Atletika nije krio da je veliki poštovalac svog sunarodnika, još je prethodnog leta upravi stavio do znanja da želi Romera u timu. Prvi ozbiljniji kontakti uspostavljeni su još 2024. godine posle Kopa Amerike, a u maju prošle godine je pričao o tome kako bi voleo da zaigra u La Ligi.
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Ipak, nepremostiva prepreka bilo je obeštećenje od 70.000.000 evra koje je zahtevao Totenhem, pa su se Jorgandžije okrenule drugim rešenjima. Ni to nije ohladilo Atletiko koji je ovog leta ponovo krenuo u misiju njegovog dovođenja, s tim da je imao konkurenciju u Interu. Čak su Lautaro Martinez i Havijer Zaneti pokušali da utiču na Romera, ali nije bilo dovoljno.
Nerazuri su se vremenom povukli iz trke i okrenuli se dovođenju Đeda Spensa kad je već postalo izvesno da će Romero put Madrida. Tamo ga čeka ugovor do 2029. godine. uz godišnju platu od 7.000.000 evra. Totenhem nije želeo da pravi nikakve probleme svom kapitenu oko odlaska, ali ako dođe adekvatna ponuda.
Atletiko je u početku nudio 30.000.000 evra sa bonusima, što nije zadovoljilo čelnike kluba iz Londona, kad je stigla nova - dileme nije bilo i Totenhem je popustio. Flert između Kutija i Atletika je konačno dao rezultat.