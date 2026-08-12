TRANSFERI (sreda, 12. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Dušan Vlahović u Bešiktašu. Opširnije OVDE.

- Čelsi postavio ultimatum Sitiju za Enca Fernandeza. Opširnije OVDE.

- Albert Rijera najbliži klupi Crvene zvezde. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Pep Čavarija u Čelsiju. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Nauel Molina u Romi. Opširnije OVDE.

- Dogovoreno: Kristijan Romero u Atletiku za 40.000.000. Opširnije OVDE.

- Engleska kolonija u Interu: Spens kod Stonsa, mogao bi uskoro i Džons. Opširnije OVDE.

- PSŽ i Barsa blizu dogovora oko Ferana Toresa. Opširnije OVDE.

- Totenhem krenuo po Folarina Baloguna. Opširnije OVDE.

- Juventus dogovorio Džona Lukumija za 20.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Romelu Lukaku u Fenerbahčeu. Opširnije OVDE.

- Vojvodina hoće Veljka Birmančevića. Opširnije OVDE.

- Transfer slagalica da glava zaboli u Italiji. Opširnije OVDE.

- Hal Siti na dvojicu štopera potrošio 38.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Franjo Ivanović u Lansu. Opširnije OVDE.

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