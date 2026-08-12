TRANSFERI (sreda, 12. avgust)
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sre. 12.08.26. | 23:45
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Zvanično: Dušan Vlahović u Bešiktašu. Opširnije OVDE.
- Čelsi postavio ultimatum Sitiju za Enca Fernandeza. Opširnije OVDE.
- Albert Rijera najbliži klupi Crvene zvezde. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Pep Čavarija u Čelsiju. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Nauel Molina u Romi. Opširnije OVDE.
- Dogovoreno: Kristijan Romero u Atletiku za 40.000.000. Opširnije OVDE.
- Engleska kolonija u Interu: Spens kod Stonsa, mogao bi uskoro i Džons. Opširnije OVDE.
- PSŽ i Barsa blizu dogovora oko Ferana Toresa. Opširnije OVDE.
- Totenhem krenuo po Folarina Baloguna. Opširnije OVDE.
- Juventus dogovorio Džona Lukumija za 20.000.000. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Romelu Lukaku u Fenerbahčeu. Opširnije OVDE.
- Vojvodina hoće Veljka Birmančevića. Opširnije OVDE.
- Transfer slagalica da glava zaboli u Italiji. Opširnije OVDE.
- Hal Siti na dvojicu štopera potrošio 38.000.000. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Franjo Ivanović u Lansu. Opširnije OVDE.
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