Mesiju umro otac

Tužna vest stigla je iz Argentine i proširila se svetskim medijima. Otac Lionela Mesija, Horhe, preminuo je u 69. godini posle teške bolesti. Posledne dane života proveo je u rodnom Rosariju, gde je slavni fudbaler odrastao.

Prvi put za Horheovu bolest javnost je saznala tokom nedavnog Svetskog prvenstva. Posle het-trika Alžiru u grupnoj fazi jedan od najboljih fudbalera svih vremena nije mogao da sudrži emocije. Zaplakao je i objasnio da ima porodični problem, a porodica je kasnije izdala saopštenje u kojem je navedeno da je Mesijev otac teško bolestan.