Mesiju umro otac
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Vreme čitanja: 1min | sub. 08.08.26. | 15:32
Horhe Mesi preminuo u 69. godini posle teške bolesti
Tužna vest stigla je iz Argentine i proširila se svetskim medijima. Otac Lionela Mesija, Horhe, preminuo je u 69. godini posle teške bolesti. Posledne dane života proveo je u rodnom Rosariju, gde je slavni fudbaler odrastao.
Prvi put za Horheovu bolest javnost je saznala tokom nedavnog Svetskog prvenstva. Posle het-trika Alžiru u grupnoj fazi jedan od najboljih fudbalera svih vremena nije mogao da sudrži emocije. Zaplakao je i objasnio da ima porodični problem, a porodica je kasnije izdala saopštenje u kojem je navedeno da je Mesijev otac teško bolestan.
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Horhe Mesi je imao veliki uticaj na sinovu karijeru, kojem je bio savetnik i menadžer. Doveo ga je svojevremeno u La Masiju, potom i učestvovao u pregovorima sa Pari Sen Žermenom i kasnije Inter Majamijem. Preminuo je tokom noći između petka i subote.
Jasno je da zbog smrti oca Lionel Mesi neće igrati protiv Montereju u drugom kolu KONKAKAF Liga kupa, večeras, dva sata iza ponoći.