Juve bi što pre morao da nađe novog golmana, Di Gregorio više ništa ne može da odbrani...

Čitavog leta Juventus aktivno, ali neuspešno traži novog golmana. Probao je sa Emilijanom Martinesom - nije uspeo, razvlači se već nedeljama paralelno i sa Guljelmom Vikariom, raspituje se na još nekoliko strana, međutim novog čuvara mreže nema. A morao bi da stigne, što pre, jer sezona samo što nije počela, a ukoliko planira da u njoj napadne vrh tabele, teško će torinski tim u toj nameri uspeti sa ovim i ovakvim Mikeleom Di Gregoriom.

Italijanski čuvar mreže označen je kao jedna od najslabijih karika u prethodnoj, razočaravajućoj sezoni za Juventus i očigledno nije ostao imun na brojne kritike. Samopouzdanje mu je na minimumu, što se dalo primetiti i na prijateljskoj utakmici protiv Intera odigranoj u Pertu, na kojoj je Juve pretrpeo prvi poraz u pripremnom periodu - 2:1 (1:0).