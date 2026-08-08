Juve bi što pre morao da nađe novog golmana, Di Gregorio više ništa ne može da odbrani...
Vreme čitanja: 3min | sub. 08.08.26. | 16:06
Golman torinskog tima jedan od direktnih krivaca za poraz u prijateljskom meču sa Interom
Čitavog leta Juventus aktivno, ali neuspešno traži novog golmana. Probao je sa Emilijanom Martinesom - nije uspeo, razvlači se već nedeljama paralelno i sa Guljelmom Vikariom, raspituje se na još nekoliko strana, međutim novog čuvara mreže nema. A morao bi da stigne, što pre, jer sezona samo što nije počela, a ukoliko planira da u njoj napadne vrh tabele, teško će torinski tim u toj nameri uspeti sa ovim i ovakvim Mikeleom Di Gregoriom.
Italijanski čuvar mreže označen je kao jedna od najslabijih karika u prethodnoj, razočaravajućoj sezoni za Juventus i očigledno nije ostao imun na brojne kritike. Samopouzdanje mu je na minimumu, što se dalo primetiti i na prijateljskoj utakmici protiv Intera odigranoj u Pertu, na kojoj je Juve pretrpeo prvi poraz u pripremnom periodu - 2:1 (1:0).
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Utisak je mnogih, ponajviše krivicom Di Gregorija. Kao što je utisak da 29-godišnjak više nije u stanju ništa da odbrani, pa ni one naizgled slabe udarce, kakvi su bili današnji iz kojih je Italijan kapitulirao. Ne toliko onaj Federika Dimarka iz 20. minuta kada je Inter stekao inicijalnu prednost, koliko onaj po isteku sat vremena igre kada ju je rezervista Andi Dijuf duplirao. Utrčao je francuski vezista iz drugog plana na dodavanje Frančeska Espozita, prelako pretrčao Tena Kopmejnersa i šutirao pravo u Di Gregorija, ali je lopta ipak nekako pronašla put do mreže.
Društvene mreže preplavili su komentari Juventusovih navijača na račun bivšeg člana Monce, a nemilosrdan je bio i italijanski Skaj Sports, ocenivši njegov nastup najnižom ocenom - peticom. Istu ocenu u timu Lučana Spaletija dobio je još samo Džonatan Dejvid, dok je pozitivan utisak ostavio debitant Kerim Alajbegović, koji je dobio priliku na poluvremenu i u nekoliko navrata napravio velike probleme odbrani Intera.
Ipak, iako je u njenom srcu danas bio 18-godišnji Leonadro Bovio, držala se poslednja linija italijanskog šampiona sve do 85. minuta kada ju je pokidao tandem rezervista. Fabio Mireti sjajno je proigrao Fransiska Konseisaa, a ovaj pobegao defanzivcima milanske ekipe i snažnim udarcem po sredini gola 'probio' Đosepa Martinesa, koji je u završnih 25 minuta utakmice dobio priliku umesto Ivana Provedela.
Što se Juventusa tiče, povratnički debi upisao je i Randal Kolo Muani. Na drugoj strani najviše ocene dobili su strelci Dimarko i Dijuf, koji je u igru ušao svega četiri minuta pre nego što je postigao treći gol na ovogodišnjim pripremama. U isto vreme kada i Francus, priliku je dobio i srpski vezista Aleksandar Stanković, čijih je pola sata na terenu Skaj Sports ocenio šesticom.
Kristijan Kivu je na megdan ljutom rivalu izašao u vrlo jakom sastavu. Od startera nije bilo samo Lautara Martinesa, koji tek treba da se priključi ekipi, kao ni Jana Biseka umesto kojeg je pomenuti Bovio i dobio priliku. Ni Spaleti nije bio mnogo rezervisaniji, želeo je da ispita trenutno stanje ekipe s obzirom na to da je sezona iza ugla te da je ovo poslednja prava provera.
Juventusu je do otvaranja sezone ostala još prijateljska utakmica sa Palermom dok će Inter odmeriti snage sa Betisom.