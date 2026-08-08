Kuva na relaciji Istanbul - Napulj: Fener krenuo po Big Roma, koštaće ga 35.000.000 evra

Iako je ovog leta već doveo jednog ‘teškaša’ u vidu Vedata Murićija, istanbulski velikan je rešen da mu pridoda još zvučnije ime, posebno jer poslednjih dana rastu šanse da ekipu napusti Sidiki Šerif za kojeg se ozbiljno interesuju Štutgart i nekoliko premijerligaških klubova.

Feneru je tokom jučerašnjeg dana ponuđen snažni centarfor i čelnicima turskog kluba dopala se ideja. Ne samo njemu već i samom Lukakuu koji je navodno već dao zeleno svetlo za selidbu u najveći turski grad. Belgijanac je prethodnih nedelja imao nekoliko ponuda iz Saudijske Arabije i MLS lige, ali ih je sve odbio jer mu je prioritet da ostane u Evropi. I tu želju mogao bi da mu ispuni Fenerbahče.

Čelnici turskog vicešampiona već su održali zvanične sastanke sa njegovim zastupnicima, advokatom Sebastijan Ledurom, koji je garantovao da Napoli neće otežavati posao, kao i agentom Federikom Pastorelom koji im je saopštio igračev finansijski zahtev: dvogodišnji ugovor vredan 10.000.000 evra po sezoni, navode izvori iz Turske među kojima je i Jagiz Sabunčuoglu. Mateo Moreto s druge strane piše, ne navodeći finansijske detalje, da je Lukaku dao pozitivan odgovor Feneru te da su dve strane blizu dogovora.

Ipak, Fener i Napoli još nisu toliko blizu. Mada nisu ni daleko. Iako namerava da ga se reši, italijanski klub neće to učiniti po svaku cenu.

U redovima turskog viceprvaka se nadaju da će posao zaključiti za nešto manje od 10.000.000 evra, dok sa stadiona Dijego Armando Maradona potražuju oko 15.000.000. Što znači da bi čitav posao, računajući obeštećenje i dvogodišnji ugovor, Fenerbahče koštao oko 35.000.000 evra.