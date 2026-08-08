Srbiji ovo ne sme da promakne: Rajković (15) ispisao istoriju norveškog fudbala (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sub. 08.08.26. | 16:49
Mladi napadač našeg porekla dao gol u porazu od Bode/Glimta (1:2) čime je postao najmlađi strelac ikada za Volerengu i drugi najmlađi u istoriji Elitserijena
Kakav dan za mladog fudbalera Gabrijela Larsena Rajkovića, momka koji će ovu subotu pamtiti do kraja života. Sa samo 15 godina i 166 dana postigao je gol u dresu Volerenge u prvenstu Norveške velikom Bode/Glimtu, timu koji je prošle sezone igrao osminu finala Lige šampiona. Nažalost, taj pogodak nije bio dovoljan da njegov tim izbegne poraz – 1:2 (0:1), ali jeste da ispiše istoriju norveškog fudbala.
Zvanično, megatalentovani napadač (a to nije epitet koji olako dajemo) postao je najmlađi strelac u istoriji Volerenge, kluba iz Osla koji postoji 113 godina i koji je dosad pet puta bio šampion svoje zemlje. Uz to, Rajković je drugi najmlađi strelac u istoriji norveškog prvenstva, mlađi od njega je bio samo sadašnji as Arsenala Martin Edegor, koji je postavio rekord 2014. godine sa 15 godina i 150 dana. Dakle, za samo 16 dana je bio mlađi od momka srpskih korena.
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Gabrijel Rajković je rođen 23. februara 2011. godine u Oslu. Majka mu je Norvežanka, otac Srbin, pa će imati pravo da bira između obe reprezentacije, kada i ako dođe vreme za to.
Naravno, zasad nastupa za mlađe reprezentacije Norveške. Igrao je za selekcije do 15 i 16 godina, s tim da sve sluti na to kako će uskoro da preskače rangove. Nije baš novajlija u seniorskom fudbalu, debitovao je za Volerengu u martu sa svega 15 godina i 20 dana. Postao je tako najmlađi debitant u Norveškoj, ispred Erika Granasa (15 godina i 90 dana) i pomenutog Edegora (15 godina i 118 dana).
“Ne želim da kažem ništa što će stvoriti mnogo galame, ali nikada nisam naišao na veći talenat u tim godinama. On je već igrač Elitserije, kao što sada vidimo”, kazao je tadašnji trener Volerenge Geir Bake posle debija.
18.00: (2,15) Start (3,45) Fredrikstad (3,35)
Naravno, u Norveškoj danas nije vest pobeda Bode/Glimta, kojom je taj tim zadržao prvo mesto na tabeli i posle 17. kola. Nije ni drugi uzastopni poraz Volerenge, već Rajkovićev gol. Zato, odmah po završetku utakmice mladi napadač je morao pred kamere.
“Osećaj je fantastičan. Mogu slobodno da kažem najbolji koji sam ikada iskusio”, istakao je Rajković posle debitantskog gola u seniorskom fudbalu.
A i sam pogodak vredi pogledati više puta. Nije mu njegov saigrač Ole Kristijan Seter sve servirao na tacni, morala je devetka Volerenge malo da se pomuči, da dobrim prvim kontaktom sa loptom izbaci čuvara kako bi došla u poziciju za šut. Zato, veliki aplauz za momka naših korena...
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NORVEŠKA 1 – 17. KOLO
Subota
Volerenga – Bode/Glimt 1:2 (0:1)
/Rajković 87 – Helmersen 19, Alesami 76/
Viking – Sarpsborg 2:1 (1:0)
/Heghajm 40, Trpić 90+5pen – Soril 81/
Start – Fredrikstad 0:1 (0:1)
/Vise 29/
Nedelja
14.30: (2,35) Lilestrem (3,50) Rozenborg (2,95)
17.00: (2,15) Hamkam (3,50) Olesund (3,30)
19.15: (5,00) Kristijansund (3,90) Molde (1,68)
***Kvote su podložne promenama