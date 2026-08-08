Srbiji ovo ne sme da promakne: Rajković (15) ispisao istoriju norveškog fudbala (VIDEO)

Gabrijel Rajković je rođen 23. februara 2011. godine u Oslu. Majka mu je Norvežanka, otac Srbin, pa će imati pravo da bira između obe reprezentacije, kada i ako dođe vreme za to.

Naravno, zasad nastupa za mlađe reprezentacije Norveške. Igrao je za selekcije do 15 i 16 godina, s tim da sve sluti na to kako će uskoro da preskače rangove. Nije baš novajlija u seniorskom fudbalu, debitovao je za Volerengu u martu sa svega 15 godina i 20 dana. Postao je tako najmlađi debitant u Norveškoj, ispred Erika Granasa (15 godina i 90 dana) i pomenutog Edegora (15 godina i 118 dana).

“Ne želim da kažem ništa što će stvoriti mnogo galame, ali nikada nisam naišao na veći talenat u tim godinama. On je već igrač Elitserije, kao što sada vidimo”, kazao je tadašnji trener Volerenge Geir Bake posle debija.

18.00: (2,15) Start (3,45) Fredrikstad (3,35)

Naravno, u Norveškoj danas nije vest pobeda Bode/Glimta, kojom je taj tim zadržao prvo mesto na tabeli i posle 17. kola. Nije ni drugi uzastopni poraz Volerenge, već Rajkovićev gol. Zato, odmah po završetku utakmice mladi napadač je morao pred kamere.

“Osećaj je fantastičan. Mogu slobodno da kažem najbolji koji sam ikada iskusio”, istakao je Rajković posle debitantskog gola u seniorskom fudbalu.

A i sam pogodak vredi pogledati više puta. Nije mu njegov saigrač Ole Kristijan Seter sve servirao na tacni, morala je devetka Volerenge malo da se pomuči, da dobrim prvim kontaktom sa loptom izbaci čuvara kako bi došla u poziciju za šut. Zato, veliki aplauz za momka naših korena...